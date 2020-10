Putin i Macron apelują o przerwanie walk w Górskim Karabachu

Obaj przywódcy zadeklarowali, że są gotowi do zintensyfikowania wysiłków dyplomatycznych, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Według Kremla Putin i Macron wezwali także strony konfliktu do "jak najszybszego zmniejszenia napięć i wykazania maksymalnej powściągliwości". Od czterech dni dochodzi do starć między siłami Azerbejdżanu i Armenii o Górski Karabach, kontrolowaną przez Ormian separatystyczną enklawę w Azerbejdżanie.

Konflikt na Białorusi

Prezydenci Rosji i Francji rozmawiali także o Białorusi. Putin powiedział Macronowi, jak informuje Kreml, że "niedopuszczalne są wszelkie próby ingerowania w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa i zewnętrzne naciski na jego prawowite władze". We wtorek, podczas wizyty na Litwie prezydent Francji spotkał się z przebywającą w Wilnie liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Od 9 sierpnia na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Oficjalnie z wynikiem 80,1 proc. wygrał je prezydent Alaksandr Łukaszenka.

RadioZET.pl/PAP