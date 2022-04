Putin i Zełenski twarzą w twarz? "Nie boję się tego spotkania"

- Nie boję się spotkania z Władimirem Putinem, nie boję się zamachu. Nie mam prawa się bać, bo nasi ludzie pokazali, że niczego się nie boją. Ludzie zatrzymywali rosyjski sprzęt bojowy gołymi rękami. (...) Normalny przywódca nie ma prawa się bać, kiedy idzie o nasze państwo i niepodległość – mówił Wołodymyr Zełenski podczas sobotniej konferencji prasowej na jednej ze stacji metra w Kijowie.

Zełenski przypomniał, że od samego początku wojny podkreślał, że spotkanie z przywódcą Rosji może okazać się potrzebne. - Nie powiedziałem, że chcę się z nim spotkać. Powiedziałem, że muszę zgodzić się na spotkanie z nim, gdybyśmy chcieli rozwiązywać te problemy w sposób dyplomatyczny - wyjaśnił. - Widzimy, że negocjacje nie doprowadzają do skutecznych rozwiązań. Przypuszczam, że ta wojna może być zatrzymana tylko przez osobę, która ją wszczęła - powiedział Zełenski. - Chciałbym doprowadzić do zakończenia tej wojny. Są sposoby militarne, są pokojowe. My wybieramy dyplomację. Lider kraju nie może odrzucać możliwości podjęcia kroków dyplomatycznych. Jest to istotne również dla naszych partnerów - dodał.

Zełenski zastrzegł jednak, że jeśli Rosjanie nadal będą mordowali w Mariupolu i zorganizują "pseudoreferenda" w "pseudorepublikach", to Ukraina wycofa się z wszelkich procesów negocjacyjnych.