Przed obchodami dnia zwycięstwa w Rosji spekulowano, że Władimir Putin może ogłosić powszechną mobilizację. Przewidywania ekspertów tym razem się nie sprawdziły, choć niewykluczone, że Kreml w końcu się na to zdecyduje.

Według doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksija Arestowycza bardziej prawdopodobne jest, że wojskowi poinformują Władimira Putina, że mobilizacja w Rosji jest obecnie niemożliwa. Arestowycz w rozmowie z działaczem na rzecz praw człowieka Markiem Feiginem, którą cytuje agencja Unian, stwierdził, że dowództwo wojskowe w odróżnieniu od “cywilnego otoczenia” Putina zdaje sobie sprawę z realnych możliwości armii.

Arestowycz: rosyjska armia nie jest zdolna do mobilizacji i dowódcy to wiedzą

- Mobilizacja to pomysł, który krąży w cywilnym otoczeniu Putina, ponieważ wojsko doskonale zdaje sobie sprawę, że nie jest gotowe do mobilizacji i nie może jej przeprowadzić - powiedział Arestowycz.

Agencja Unian przypomniała, że w okupowanym Ługańsku funkcjonariusze FSB chodzili od domu do domu i szukali mężczyzn do mobilizacji. Według ukraińskich władz mieszkańcy Donbasu są siłowo wcielani do wojska i wysyłani na front.

RadioZET.pl/Unian

