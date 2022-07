"Jestem przerażona". Żona oligarchy o stanie zdrowia Putina

Krążą pogłoski, że Władimir Putin jest chory i myślę, że są prawdziwe. To mnie naprawdę przeraża, ponieważ osoba, która jest naprawdę chora, nie dba o to, co dzieje się dalej - powiedziała Tatiana Fokina. Żona rosyjskiego oligarchy, który od lat przebywa na emigracji, jest kolejną osobą, która skomentowała doniesienia o stanie zdrowia rosyjskiego dyktatora.

Od początku wojny w Ukrainie pojawiają się spekulacje dotyczące stanu zdrowia Władimira Putina. Doniesienia mediów bądź anonimowych informatorów mówią m.in. o śmiertelnej chorobie nowotworowej, na jaką cierpieć ma rosyjski dyktator.

Niedawno szef ukraińskiego wywiadu ocenił, że Putinowi zostały tylko dwa lata życia. Część ekspertów uważa jednak, że są to “wrzutki Kremla”. Dla rosyjskich władz takie informacje mają być korzystne, bo odwracają uwagę od prawdziwych planów Moskwy.

Pogłoski na ten temat napędzają nie tylko zdjęcia, na których Putin "nie wygląda dobrze", ale też fakt, iż Kreml oficjalnie nie komentuje takich doniesień. Za to kolejne osoby zabierają głos w tej sprawie.

Żona oligarchy o zdrowiu Putina: jestem przerażona

Tym razem zrobiła to Tatiana Fokina. To żona rosyjskiego miliardera Jewgienija Cziczwarkina, magnata medialnego, który współtworzył jedną z największych w Rosji sieci telefonii komórkowych. W 2008 roku biznesmen został jednak wydalony z kraju.

Stacja "Paramount" wyprodukowała (wyemitowany w CBS) dokument pt. "Sekrety żon oligarchów". Jedną z bohaterek była właśnie Fokina. Jej zdaniem Putin ma terminalnego raka. Uważa też, że pogłoski o jego stanie zdrowia "są prawdziwe".

- Jestem przerażona - powiedziała kobieta, która stwierdziła, że choroba rosyjskiego przywódcy oznacza, iż "może on się zdobyć na każdy ruch". - Krążą pogłoski, że jest chory… Myślę, że są prawdziwe. To mnie naprawdę przeraża, ponieważ osoba, która jest naprawdę chora, nie dba o to, co dzieje się dalej - oceniła Fokina.

RadioZET.pl/CBS/Twitter