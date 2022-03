"Putin jest chory". Lekarz: tej choroby nie da się już leczyć

Choroba psychiczna, zaburzenia paranoiczne i okrutna, zniekształcona patologicznie osobowość dysocjalna - tak o kondycji Władimira Putina mówi w Radiu ZET doktor Jacek Koprowicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. Jak dodaje, takiej osoby nie da się już raczej leczyć. Jedyne co można zrobić, to izolacja.

Władimir Putin to paranoik, osoba choroba psychicznie - takie opinie padają z ust specjalistów i taką opinię podziela w Radiu ZET doktor Jacek Koprowicz ze szpitala MSWiA w Warszawie. - On ma ewidentnie zaburzenia paranoiczne. Jest osobą, która stwarza sobie wyobrażenie świata, swoje wyobrażenie potencjalnych zagrożeń. To jest dla niego realne. To nie jest coś, co może się wydawać czymś sztucznym, wymyślonym. On w to wierzy całym sobą - wyjaśnia lekarz.

Koprowicz dodaje, że w przypadku Putina mamy jeszcze do czynienia z "okrutną, zniekształconą patologicznie osobowością dysocjalną", z osobą, która nie liczy się z nikim i niczym, która za nic ma ludzkie życie. - To już jest ktoś skrajnie odhumanizowany. To jest osoba, której już nawet chyba nie da się leczyć. To osoba, którą można już tylko izolować - komentuje.

Lekarz mówi wprost o chorobie psychicznej rosyjskiego przywódcy. - Nie bałbym się tego powiedzieć. A przy chorobie psychicznej nie mamy już takiego prostego schematu. On żyje w tym swoim świecie, interpretuje po swojemu każdą rzecz, która się dzieje wokół, on ma swoje wytłumaczenie na wszystko - dodaje.

Całą rozmowę z dr. Koprowiczem można przesłuchać poniżej.