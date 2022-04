"Władimira Putina często odwiedza lekarz, który specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu nowotworów" - podaje raport rosyjskiego niezależnego portalu Projekt, którego cytuje serwis Radio Swoboda. Z dokumentu dowiadujemy się, że "w samym Soczi doktor odwiedził prezydenta Rosji co najmniej 35 razy".

Władimir Putin ma problemy ze zdrowiem? Niezależny portal Projekt opublikował raport, z którego dowiadujemy się, że jeden z lekarzy stale towarzyszy prezydentowi Rosji. "Jednym z niemalże stałych towarzyszy rosyjskiego przywódcy jest lekarz Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie Jewgienij Seliwanow" - czytamy w dokumencie.

Autorzy są przekonani, że tematem rozprawy doktorskiej Seliwanowa było diagnozowanie i leczenie chirurgiczne osób starszych chorujących na nowotwór tarczycy. Centralny Szpital Kliniczny nazywany jest często "kliniką kremlowską".

Radio Swoboda podkreśla, że w tekście nie ma żadnej informacji na temat konkretnej diagnozy, ani, że Putin jest na cokolwiek chory. Mimo to portal Projekt uważa, że Putin przeszedł co najmniej dwie operacje, w okolicach kręgosłupa. Zdarzenia te zbiegły się w czasie ze zniknięciami 69-latka ze sfery publicznej, o których niegdyś informowały media.

Działalność Projektu została zakazana w Rosji, po tym jak tamtejsze władze uznały go za "organizację niepożądaną" po opublikowaniu licznych śledztw w sprawie najbliższego otoczenia Putina. Punktem wyjścia do najnowszego raportu jest odnaleziona lista lekarzy osobistych towarzyszących rosyjskiemu przywódcy w jego podróżach.

Chociaż na próżno szukać informacji na temat choroby Putina, zdaniem doktora Jacka Koprowicza ze szpitala MSWiA w Warszawie rosyjski prezydent cierpi na zaburzenia paranoiczne.

- To już jest ktoś skrajnie odhumanizowany. To jest osoba, której już nawet chyba nie da się leczyć. To osoba, którą można już tylko izolować - mówił na naszej antenie.

RadioZET.pl/PAP

