Putin ma do zrealizowania dwa główne cele. "Kluczowe walki w najbliższym czasie"

Rosyjskie wojska wycofują się z obu kierunków, z których próbowali podejść pod Kijów, czyli północno-zachodniego i północno-wschodniego. Odwrót nie przebiega w uporządkowany sposób, część jednostek jest atakowana przez siły ukraińskie. To sugeruje, że przynajmniej część wojsk Władimira Putina nie będzie szybko zdolna do dalszej walki – relacjonuje ośrodek ISW (Institute for the Study of War).

Putin ma do zrealizowania dwa główne cele

Wojskowi analitycy oceniają, że głównym kierunkiem natarcia Rosjan został teraz wschód Ukrainy. "Putin ma tutaj dwa główne cele: zdobycie Mariupola oraz przejęcie kontroli nad całymi obwodami ługańskim i donieckim" – zauważa amerykański ośrodek. Jednocześnie odnotowuje, że w ciągu ostatniej doby ofensywa sił rosyjskich na tych odcinkach poczyniła ograniczone postępy.

"By skoncentrować swoje wojska na wschodzie, Rosjanie wycofują się także z okolic Czernihowa, prawdopodobnie opuszczą też prawie wszystkie swoje pozycje na zachód od Charkowa" – przewiduje ISW. "Wojna w Ukrainie jest jednak daleka od zakończenia, a jej wynik może wciąż okazać się korzystny dla Rosjan, jeżeli uda im się z sukcesem przeprowadzić ofensywę na wschodzie Ukrainy" – podkreśla amerykański think tank.

– Kluczowe walki będą się toczyć w Mariupolu, Kreminnej, Rubiżnem i Popasnej, a także na linii Izium-Wołnowacha. Od tych walk będzie zależał wynik obecnego etapu, a może nawet całej wojny ukraińsko-rosyjskiej 2022 roku – powiedział doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko.

