Putin ma historyczną obsesję. To przez nią Rosja przegrywa w Ukrainie

- Obsesja prezydenta Rosji na punkcie II wojny światowej przeszkadza mu w inwazji na Ukrainę – stwierdził Antony Beevor w opinii dla serwisu The Atlantic. Armia Putina prowadzi działania, które już podczas ostatniego światowego konfliktu okazały się prowadzić do porażki – dodał autor książek o historii wojskowości.

Wojna w Ukrainie pokazała, że siły rosyjskie działają jak za czasów II wojny światowej – ocenił Antony Beevor. Obsesją Putina ma być stawianie na czołgi i robienie dokładnie tego samego błędu, jaki popełnił Stalin podczas ofensywy na Berlin: wysyłanie sił pancernych do ataku bez wsparcia piechoty.

Według analiz „Forbesa”, taka taktyka sprawiła, że Ukraina po miesiącu wojny ma więcej czołgów, niż miała w chwili jej wybuchu. Straty, jakie poniosła, z nadwyżką zrekompensował sprzęt rosyjski, porzucany przez załogi z powodu braku paliwa i żywności.

Rosja przegrywa przez obsesję Putina? „To wręcz niewiarygodne”

Po ponad miesiącu walk w Ukrainie Rosja przechodzi do „Planu B” – wskazują eksperci, powołując się na dane wywiadowcze. Putin miał pogodzić się z porażką i zamiast próbować podbić całą Ukrainę, koncentruje siły na jej wschodzie, żeby przejąć Donieck i Ługańsk oraz wywalczyć lądowe połączenie z anektowanym w 2014 roku Krymem.

Antony Beevor w analizie dla serwisu The Atlantic wskazał, że obsesja Putina na punkcie historii, a zwłaszcza „Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”, jak Rosjanie nazywają II wojnę światową, „wykrzywia jego retorykę i wprowadza dziwaczne sprzeczności”. Jako jeden z największych błędów prezydenta Rosji autor książek o konfliktach wojskowych wskazał wiarę w to, że „czołgi są wielkim symbolem siły”.

- Zadziwiające jest, że armia rosyjska powtarza błędy swojej radzieckiej poprzedniczki. W kwietniu 1945 roku marszałek Georgij Żukow, pod silną presją Stalina, wysłał swoje armie czołgów do Berlina bez wsparcia piechoty. Wojska Władimira Putina nie tylko popełniły ten sam błąd, ale nawet skopiowały sposób, w jaki ich poprzednicy przyczepiali dziwne fragmenty żelaza (np. ramy łóżek) do czołgów w nadziei, że dodanie metalu spowoduje przedwczesną detonację broni przeciwpancernej. Nie uratowało to rosyjskich czołgów - stwierdził Antony Beevor na łamach serwisu The Atlantic.

Obsesji Putina na punkcie czołgów i ciężkiej broni, w Ukrainie równającej z ziemią miasta wciąż zamieszkane przez cywilów, nie osłabła nawet po lekcji, jakiej udzielił Azerbejdżan podczas konfliktu w Górskim Karabachu.

Ormiańskie czołgi były tam łatwym łupem bezzałogowców, między innymi znanego z Ukrainy Bayraktara TB2, oraz broni przeciwpancernej. Raporty o zniszczeniu niemal 600 rosyjskich czołgów w czasie miesiąca walk w Ukrainie pokazują, że obrońcy wyciągnęli wnioski i bezlitośnie wykorzystują słabość strategii Putina.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/forsal.pl/The Atlantic

Wojna w Ukrainie na żywo: