Władimir Putin w czwartek wysłuchał raportu ministra obrony narodowej Rosji Siergieja Szojgu w sprawie postępów wojsk rosyjskich na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. Na tym obszarze ukrywają się cywile, ale przede wszystkim fabryka jest bazą obrońców miasta. Szef resortu przekazał dyktatorowi, że do pełnego opanowania sytuacji i przejęcia kontroli nad zakładami potrzeba trzech-czterech dni. Obecnie trwa blokada, a ukraińscy żołnierze nie mają wystarczających sił, by przeciwstawić się naporowi.

Szojgu dodał, że "pomimo sprzeciwu bojowników, w Mariupolu ewakuowano ponad 142 tys. obywateli", a "siły Federacji Rosyjskiej zrobiły wszystko, by chronić ludność cywilną". Spotkanie szefa MON Rosji ze Putinem było transmitowane w propagandowej telewizji Rossija24 i było skierowane do obywateli kraju-agresora. Wszystko skupione jest na misji dalszego ogłupiania społeczeństwa, by nie dowiedziało się prawdy o wojnie w Ukrainie.

Putin wstrzymuje atak na Azowstal w Mariupolu

Władimir Putin, najpewniej przewidując kapitulację ostatnich grup żołnierzy znajdujących się na terenie Azowstalu z powodu braku żywności i wody, nakazał wstrzymanie ataku na zakład w Mariupolu. - Nie trzeba wchodzić w te katakumby i jakieś podziemne przemysłowe obiekty. Zablokujecie ten teren tak, żeby mucha nie przeleciała - mówi Putin. - Tak jest - odpowiedział Szojgu w świetle kremlowskich kamer. Nagranie z kanału Rossija24 opublikował profil NEXTA na Twitterze.

Tymczasem broniący zakładów pułk Azow informuje o kolejnych stratach Rosjan - kilku czołgach i wozach bojowych. W środę z Mariupola udało się wyjechać czterem autobusom z mieszkańcami. Okupanci ostrzelali zielony korytarz. W czwartek kolejna próba ewakuacji.

Wojna w Ukrainie trwa od 57 dni. Zdobycie Mariupolu pozwoli Rosjanom na utorowanie sobie drogi lądowej na anektowany w 2014 roku Krym.

RadioZET.pl/TASS/NEXTA/Rossija24