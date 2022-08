Putin mówi o wojnie nuklearnej. Wygłosił zaskakującą deklarację

"Rosja uważa, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i taka wojna nie powinna się nigdy rozpocząć" – napisał Władimir Putin w liście skierowanym do uczestników 10. konferencji przeglądowej traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Wcześniej prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe do negocjacji nowego traktatu o redukcji broni jądrowej, który zastąpi obecną umowę New START wygasającą w 2026 roku. Dodał jednak, że Rosja musi zademonstrować swą gotowość do negocjacji w dobrej wierze.

Władimir Putin mówi o wojnie nuklearnej

Władimir Putin w liście skierowanym do uczestników odbywającej się w Nowym Jorku konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) stwierdził, że "Rosja konsekwentnie kieruje się literą i duchem Traktatu".

"Nasze zobowiązania wynikające z umów dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie redukcji i ograniczenia broni jądrowej zostały w pełni wypełnione. Uważamy, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i taka wojna nie powinna się nigdy rozpocząć. Opowiadamy się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem dla wszystkich członków społeczności światowej" – napisał rosyjski przywódca.

Putin wyraził nadzieję, że konferencja potwierdzi gotowość wszystkich państw będących stronami NPT do ścisłego wypełniania swoich zobowiązań.

"Świat w obliczu największego zagrożenia nuklearnego"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas nowojorskiej konferencji ostrzegł, że świat stoi w obliczu zagrożenia nuklearnego, jakiego nie widziano od czasów zimnej wojny. – Napięcia geopolityczne osiągają nowe szczyty. Rywalizacja bierze górę nad współpracą i współdziałaniem. Nieufność zastępuje dialog, a rozłam zastępuje rozbrojenie – powiedział.

– Państwa szukają fałszywego bezpieczeństwa, gromadząc zapasy i wydając setki miliardów dolarów na broń zagłady, na którą nie ma miejsca na naszej planecie – ocenił, zwracając uwagę, że na całym świecie jest obecnie prawie 13 tys. sztuk broni jądrowej. Za pogłębiające się kryzysy z podtekstem nuklearnym uznał m.in. sytuację na Bliskim Wschodzie i na Półwyspie Koreańskim, a także inwazję Rosji w Ukrainie.

– Chmury, które rozstąpiły się po zakończeniu zimnej wojny, znów się zbierają. Do tej pory mieliśmy wyjątkowe szczęście, ale szczęście to nie strategia. Nie jest też osłoną przed napięciami geopolitycznymi, które mogą przerodzić się w konflikt nuklearny – zaznaczył szef ONZ.

RadioZET.pl/Reuters