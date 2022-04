Putin może użyć broni nuklearnej? "Jeśli władze Rosji całkowicie stracą poczytalność"

Gdyby Ukraina miała broń jądrową, nigdy by jej nie wykorzystała, ale ryzyko rozpoczęcia przez Rosję wojny przeciwko nam byłoby zminimalizowane - ocenił w sobotę Wołodymyr Zełenski. - Jeśli władze Federacji Rosyjskiej nie stracą całkowicie kontaktu z rzeczywistością i poczytalności, nie będą wykorzystywać broni nuklearnej - dodał.

- Nie uważam, że obecnie na świecie poczytalny człowiek może wykorzystać broń jądrową. Uważam, że może być wykorzystana przez tą czy inną osobę nie wtedy, kiedy jest zagoniona w ślepą uliczkę, lecz kiedy straciła kontakt z rzeczywistością, ze zdrowym rozsądkiem - powiedział Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z dziennikarzami na jednej ze stacji kijowskiego metra.

- Jeśli władze Federacji Rosyjskiej nie stracą całkowicie kontaktu z rzeczywistością i poczytalności, nie będą wykorzystywać broni nuklearnej - ocenił. - Czy może do tego dojść ze strony Rosji? Może. Czy wierzę w to? Nie chce się wierzyć w takie rzeczy - dodał.

- Gdybyśmy mieli broń jądrową, nigdy byśmy jej nie wykorzystali (...) Myślę, że ryzyko rozpoczęcia wojny ze strony Rosji byłoby zminimalizowane - oświadczył.

"Rosja nigdy nie uważała Ukrainy za niepodległe państwo"

Zdaniem prezydenta Ukrainy Rosja nie uważała i nie uważa Ukrainy za niepodległe państwo i zawsze chciała na nią wpływać. - Nie byliśmy uważani i nie jesteśmy uważani w Federacji Rosyjskiej za niepodległe państwo, nie szanuje się tam naszej kultury, naszych wartości. Dziś walczymy o to – o niepodległość, o wolność – dodał.

Komentując plan sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który w najbliższy czwartek chce udać się w podróż do Moskwy, a następnie do Kijowa, Zełenski zasugerował, że Portugalczyk powinien najpierw zobaczyć miejsca rosyjskich zbrodni. Zwrócił uwagę, że trasa wybrana przez sekretarza generalnego może zamienić całą wizytę w formalność. Według prezydenta Ukrainy sama chęć "przyjazdu do Kijowa i po prostu porozmawiania" nie wystarczy.

- Myślę, że jeśli sekretarz generalny ONZ ma czas, musi najpierw odwiedzić miejsca, w których nasi ludzie byli torturowani i zabijani, a dopiero potem znaleźć czas na +szanownych (panów)+ z Moskwy. Wydaje mi się, że ważniejsze jest zrozumienie tego, co dzieje się w naszym kraju, aby mieć punkt widzenia, który sekretarz generalny ONZ może przedstawić w Moskwie na spotkaniu z prezydentem tego państwa – wyjaśnił Zełenski.

Poinformował także, że w niedzielę stolicę Ukrainy odwiedzą sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin. Tematem rozmów mają być dostawy niezbędnego Ukraińcom uzbrojenia.