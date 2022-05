Władimir Putin po nieudanej próbie blitzkriegu skoncentrował swoje wojska w Donbasie we wschodniej Ukrainie, który od 2014 roku znajduje się na froncie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Pentagon ocenia, że Rosja poczyniła w ostatnich dniach "co najwyżej minimalne" postępy. Z kolei sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział, że wojska rosyjskie nie są w stanie do 9 maja zająć południa Ukrainy i dojść do granicy z nieuznawanym mołdawskim Naddniestrzem.

Putin może wkrótce oficjalnie rozpętać wojnę. Padła data

9 maja obchodzony jest w Rosji Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. CNN pisze, powołując się na amerykańskich urzędników, że Putin wykorzysta symboliczne znaczenie i propagandową wartość tego dnia, by ogłosić militarne sukcesy w Ukrainie lub poważną eskalację działań wojennych. Drugi scenariusz oznaczałby oficjalne wypowiedzenie wojny Ukrainie.

"Formalne wypowiedzenie wojny w dniu 9 maja może potencjalnie zwiększyć poparcie społeczne dla rosyjskiej inwazji" – tłumaczą urzędnicy cytowani przez CNN. Pozwoliłoby to również, zgodnie z rosyjskim prawem, na mobilizację sił rezerwowych i powołanie poborowych. "Rosjanie nadal cierpią z powodu słabego dowodzenia, niskiego morale w wielu jednostkach, słabej logistyki" – powiedział urzędnik.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 24,2 tys. żołnierzy i 2567 pojazdów opancerzonych, a także 1062 czołgi, 194 samoloty i 155 śmigłowców – ogłosił we wtorek 3 maja Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Siły Putina straciły również 475 systemów artyleryjskich, 162 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 80 systemów przeciwlotniczych, 1843 pojazdy i cysterny, 10 jednostek pływających, 291 bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno-taktycznego i 84 rakiety manewrujące.

RadioZET.pl/CNN