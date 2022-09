Putin może zacząć rozmieszczać siły nuklearne. Były szef wywiadu o czarnym scenariuszu

Były szef ukraińskiego wywiadu ocenił, że Władimir Putin może nie tylko grozić użyciem broni jądrowej, ale też zacząć rozmieszczać siły nuklearne. Małomuż zastrzegł przy tym, że prawdopodobieństwo użycia takiej broni przez rosyjską armię jest małe, ale nie należy wykluczyć czarnego scenariusza. - Trzeba się na to przygotować - dodał ekspert.

- Putin pokaże, że jest gotowy rozmieścić siły nuklearne, nawet do pewnego stopnia to zrobi. Będzie się jednak przyglądał reakcji wszystkich krajów. Nie tylko Zachodu, ale także Chin, zwłaszcza “klubu nuklearnego” (USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Indii, Pakistanu, Korei Północnej i Izraela - przyp. red.), który może bardzo mocno uderzyć w Rosję, bo wtedy nie będzie przeszkód, by powstrzymać ataki nuklearne. Ale oczywiście będzie to tragedia dla ludzkości - powiedział Małomuż.

Putin zacznie rozmieszczać siły nuklearne?

Były szef ukraińskiego wywiadu stwierdził, że wiele krajów, zwłaszcza z “klubu nuklearnego”, monitoruje każdy ruch rosyjskich wojsk. Szczególnie uważnie przyglądają się one siłom nuklearnym Rosji. - Mogą zestrzelić (rakiety z ładunkiem jądrowym - przyp. red.) bezpośrednio nad terytorium Rosji. W momencie startu mogą wystąpić kontrataki np. z USA, które mogą uderzyć już w wystrzelone rakiety - wyjaśnił Małomuż.

Stany Zjednoczone ostrzegły w tym tygodniu Rosję, że użycie broni jądrowej będzie oznaczało dla niej "katastrofalne konsekwencje". Podobne ostrzeżenie wystosowały wobec Moskwy państwa NATO. “Financial Times”, powołując się na swoje źródła, podał, że odpowiedź ta prawdopodobnie nie będzie atomowa, jednak Rosja zostanie ukarana uderzeniem konwencjonalnym.

RadioZET.pl/Unian