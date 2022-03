"Putin może zagrozić bezpieczeństwu całej Europy". Zachód reaguje na pożar w Zaporożu

W nocy z czwartku na piątek w wyniku rosyjskiego ostrzału wybuchł pożar w elektrowni jądrowej w Zaporożu. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali na ten temat przez telefon i wspólnie wezwali Rosję do niezakłócania pracy służb ratowniczych.

Pożar w elektrowni w Zaporożu. Boris Johnson zwoła nadzwyczajne posiedzenie ONZ

"Obaj przywódcy zgodzili się, że Rosja musi natychmiast zaprzestać ataku na elektrownię i zapewnić służbom ratowniczym niczym niezakłócony dostęp do obiektu" - poinformowano na Twitterze szefa brytyjskiego rządu. Johnson powiedział, że "lekkomyślne" działania Putina są "zagrożeniem dla całej Europy" i zapewnił, że Wielka Brytania "zrobi wszystko, co może", by zapewnić, że "sytuacja nie będzie się dalej pogarszała". Zapowiedział też, że zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w nadchodzących godzinach w sprawie sytuacji w Zaporożu.

Pożar w elektrowni jądrowej był także tematem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy. Biden wezwał Rosję do zaprzestania walk w obszarze Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował Biały Dom. "Prezydent Biden dołączył do prezydenta Zełenskiego w apelu do Rosji, by zaprzestała działań wojennych w obszarze i pozwoliła na dostęp strażaków i ratowników" - napisano w komunikacie Białego Domu. Wcześniej Biden rozmawiał z szefem Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego (NNSA) na temat sytuacji w elektrowni. O zaprzestanie walk zaapelował też sam Zełenski w wideo opublikowanym w sieci. Dodał, że rosyjscy żołnierze wiedzieli, gdzie strzelali.

Jak poinformował wysoki przedstawiciel administracji USA, ostatnie informacje wskazują na brak podwyższonego poziomu promieniowania w regionie, mimo pożaru, jaki wybuchł w kompleksie w wyniku ostrzału elektrowni. Reaktory elektrowni w Zaporożu są bezpiecznie wyłączane - oświadczyła amerykańska sekretarz energii Jennifer Granholm po rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Potępiła jednak rosyjskie działania wojenne wokół elektrowni i wezwała do ich zaprzestania.

"Właśnie rozmawiałam z ministrem energii Ukrainy o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosyjskie działania wojskowe w pobliżu elektrowni są nieodpowiedzialne i muszą się zakończyć" - napisała Granholm na Twitterze.

RadioZET.pl/PAP/Twitter

