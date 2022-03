Putin nakłada sankcje odwetowe. Na celowniku Biden, Clinton i Blinken

Wojna w Ukrainie to początek ciężkich czasów dla Rosji. Z powodu rekordowej liczby nałożonych sankcji kraj musi liczyć się z ogromnym spadkiem PKB, a nawet bankructwem. Gospodarczo Putin zależy od krajów Zachodu bardziej, niż był w stanie przyznać: nawet ziemniaków Rosja nie jest w stanie uprawiać sama, bazując na sadzeniakach sprowadzanych z Europy.

Putin zdecydował się na wprowadzenie sankcji odwetowych. Te mogą być teoretycznie bardzo bolesne: wystarczy odciąć dostawy gazu czy ropy naftowej, żeby zachodnie gospodarki mocno straciły. To jednak broń obosieczna – sprzedaż surowców to obecnie jedyna nadzieja Rosji na pozyskanie zagranicznych środków do budżetu państwa. Putin zdecydował się więc na wprowadzenie sankcji czysto symbolicznych, zakazując wjazdu do kraju najważniejszym amerykańskim politykom, z Joe Bidenem na czele.

Rosyjskie sankcje na USA. Joe Biden nie wjedzie do kraju Putina

Zakaz wjazdu do Rosji dotyczy 13 wybranych polityków USA, choć nie tylko: na liście znalazł się między innymi syn Joe Bidena. Kanał Sky News podał, że ogłoszone przez Rosję sankcje to odpowiedź na wcześniejsze ograniczenia nałożone na rosyjskich polityków i oligarchów, w tym odcięcie ich od majątków zgromadzonych w krajach Zachodu.

Rosyjskie sankcje zostały nałożone na następujących polityków:

Joe Biden (prezydent USA)

Anthony Blinken (sekretarz stanu)

Lloyd Austin (sekretarz obrony)

Mark Millney

Jacob Sullivan (doradca ds. bezpieczeństwa narodowego)

William Burn (szef CIA)

Jen Psaki (sekretarz prasowa Białego Domu)

Dalep Singh

Samantha Power

Robert Hunter Biden (syn Joe Bidena)

Hillary Clinton (była kandydatka na prezydenta)

Adawele Adeyemo

Reto Jo Lewis

Financial Times dodał, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji zapowiedziało zamiar utrzymania oficjalnych stosunków dyplomatycznych z USA. Rosyjski resort spraw zagranicznych „w razie potrzeby nawiąże rozmowy na wysokim szczeblu z osobami z listy”. Rosja zapowiedziała także, że „w niedalekiej przyszłości” rozszerzą sankcje o innych amerykańskich polityków, biznesmenów, ekspertów, dziennikarzy i wojskowych, którzy zostali nazwani „rusofobami”.

