Wojna w Ukrainie staje się coraz bardziej krwawa. Rosyjskie siły zbrojne atakują miasta i zabijają cywili, chcąc wymusić poddanie się zaatakowanego kraju. Zmiana taktyki, która na początku zakładała eliminowanie głównie celów wojskowych, to efekt braku postępów na froncie.

Skuteczna obrona Ukrainy stwarza duże prawdopodobieństwo, że Rosja „nasili terrorystyczne metody prowadzenia wojny” – ostrzegł sztab generalny ukraińskiej armii. Ukraina poinformowała, że rosyjskie lotnictwo ostrzelało z ukraińskiej przestrzeni powietrznej białoruską wieś, co ma być pretekstem do włączenia się do wojny Alaksandra Łukaszenki.

Rosja nie zrealizowała celów inwazji. „Nasili terrorystyczne metody prowadzenia wojny”

- Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Federacja Rosyjska będzie wzmacniać terrorystyczne metody prowadzenia wojny, przeprowadzać ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę cywilną, dzielnice mieszkalne, zastraszać miejscową ludność, prowadzić działania informacyjne, psychologiczne w celu podważenia zaufania ludności do władz lokalnych, szerzyć dezinformację i brać lokalną ludność jako zakładników – taki komunikat sztab generalny ukraińskiej armii zamieścił w piątek na Facebooku.

Wcześniej Ukraina podawała, że Rosja może dokonać prowokacji polegającej na wysadzeniu zbiorników z amoniakiem. Wywiad USA podał zaś informację, że Rosja może szykować się do przeprowadzenia ataku bronią chemiczną. Joe Biden ostrzegł Putina, że w razie takiego działania „Rosja zapłaci wysoką cenę”.

Ukraińskie miasta są regularnie ostrzeliwane przez rosyjskie wioska. Z informacji podanych przez Ukrainę wynika, że wskutek bombardować i ataków rakietowych w Charkowie zniszczono ponad 400 bloków mieszkalnych.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

