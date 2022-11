Putin nie pojedzie na szczyt G20. Wywiad ostrzegł go przed groźnym incydentem

Szczyt G20 to spotkanie grupy najbogatszych państw na świecie, czyli przedstawicieli 19 krajów świata i Unii Europejskiej. W tym roku szczyt odbędzie się na Bali. Specjalne zaproszenie otrzymał Władimir Putin, który jeszcze oficjalnie nie potwierdził swojej obecności na Bali. Prezydent Rosji nie pojawi się na szczycie G20, ponieważ wywiad ostrzegł go, że jeden z zagranicznych przywódców zamierza uderzyć go w twarz - twierdzi znany rosyjski bloger Generał SVR na Telegramie. To prawdopodobnie były porucznik rosyjskiego wywiadu o pseudonimie Wiktor Michajłowicz.

"Ta osoba powiedziała całkiem otwarcie w swoim otoczeniu, że jest gotowa dążyć do osobistego spotkania z Putinem na szczycie, nawet z pominięciem protokołu" - czytamy w poście. "Informacja została przedstawiona Putinowi jako potwierdzona przez kilka źródeł. Putin nie jest gotów ryzykować upokorzenia przez otrzymanie publicznego policzka" - pisze Generał SVR.

Szczyt G20 na Bali. Zełenski weźmie udział w spotkaniu

Prezydent Indonezji Joko Widodo, który zaprosił Putina, powiedział niedawno dziennikowi „Financial Times”, że po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji odniósł „silne wrażenie”, że nie zamierza on wziąć udziału w szczycie na Bali, pierwszym takim spotkaniu od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę.

Indonezyjski przywódca poinformował wcześniej, że zaprosił na szczyt również prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mimo że kraj ten nie należy do grupy G20. Zełenski początkowo przyjął zaproszenie, zapowiadając udział w szczycie poprzez łączę wideo, ale później zagroził bojkotem, jeśli w spotkaniu miałby uczestniczyć Putin. Rzecznik Zełenskiego poinformował we wtorek, że prezydent Ukrainy będzie uczestniczył w szczycie, najprawdopodobniej w trybie online.

Władze Indonezji informowały również, że udział w szczycie potwierdziło już 17 z 20 przywódców państw grupy. Są wśród nich prezydent USA Joe Biden, przywódca Chin Xi Jinping.

