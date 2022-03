„Putin nie wchodzi na chwilę”. Wojna w Ukrainie potrwa co najmniej trzy lata?

- Wojna na Ukrainie trwać będzie co najmniej trzy lata w mojej ocenie. Rosjanie jak wchodzą, to nie na chwilę. (…) To nie jest tylko wojna Putina, to jest wojna Rosji z całym wolnym światem – alarmował w 7. Dniu Tygodnia w Radiu ZET Marek Sawicki, poseł PSL.