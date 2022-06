"Putin nie zaatakowałby Ukrainy, gdyby nie to". Johnson uderza w przywódcę Rosji

Przed rozpoczynającym się szczytem NATO w Madrycie Boris Johnson stwierdził, że "Putin nie zaatakowałby Ukrainy, gdyby był kobietą". Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że inwazja "szalonego maczo" (Władimir Putin - red.) była "doskonałym przykładem toksycznej męskości". Przy okazji tego komentarza wezwał, by więcej kobiet było na stanowiskach władzy.

Większa obecność NATO na wschodniej flance

- Jeśli Władimir Putin liczył, że będzie miał mniejszą obecność NATO na swoich zachodnich granicach w wyniku swojej niesprowokowanej, nielegalnej inwazji na Ukrainę, to okazało się, że całkowicie się mylił. Obecność NATO będzie większa - powiedział Boris Johnson.

- To jest historyczny szczyt pod wieloma względami. Mamy dwa nowe kraje wstępujące do Sojuszu - Finlandię i Szwecję. To ogromny krok naprzód dla naszego Sojuszu. Będziemy rozmawiać o tym, co jeszcze możemy zrobić jako NATO, żeby wspierać Ukraińców i jakie wnioski należy wyciągnąć z ostatnich kilku miesięcy. Będziemy również rozmawiać o potrzebie zrewidowania przez NATO swojego stanowiska wobec wschodniej flanki - dodał premier Wielkiej Brytanii.

2,3 proc. PKB na wojsko

Przewiduje się, że wydatki Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii osiągną w tym roku 2,3 proc. PKB. Pomoc dla Ukrainy osiągnęła już 1,3 miliarda funtów. Wszyscy członkowie NATO zobowiązali się wydać 2 proc. swojego PKB na obronę, ale w 2021 roku cel ten osiągnęło jedynie osiem państw, w tym Stany Zjednoczone.

