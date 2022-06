Putin nie zrezygnował z celu. "Rosjanie mają plan na 120 dni wojny"

Wojna w Ukrainie może przedłużyć się do zimy. Wówczas istnieje ryzyko zamrożenia konfliktu, a przerwa ta pozwoliłaby Rosji na zgromadzenie wojsk na obszarach, które są pod jej okupacją – ocenił ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN.

Wywiad: Rosja ma plan na 120 dni wojny

Nowe informacje o planach Putina przekazał w sobotę wiceszef wywiadu wojskowego Ukrainy Wadym Skibicki. – Dysponujemy potwierdzonymi danymi, że Rosjanie mają plan na 120 dni wojny. Dalsze korekty tego planu będą zależeć od tego, czy przeciwnik osiągnie sukces, czy też poniesie porażkę na wschodzie Ukrainy – powiedział.

Skibicki ostrzegł, że Putin wciąż ma wystarczający potencjał do prowadzenia długiej wojny. W walkach na terytorium Ukrainy biorą udział 103 batalionowe grupy taktyczne. Dalszych 40 grup jest w rezerwie. Jak uważa HUR, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Rosji koryguje plany wojny co 30 dni. W związku z wcześniejszymi porażkami armia Rosji ma teraz zalecenie, by koncentrować maksymalne wysiłki tylko na konkretnych kierunkach.

Amerykański Departament Obrony szacował pod koniec maja liczbę rosyjskich batalionowych grup taktycznych operujących na Ukrainie na 105. Ocenia się, że grupy te liczą od 700-1000 żołnierzy.

RadioZET.pl/PAP