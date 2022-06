Putin odwołał nagle ważne wydarzenie. Nie odbędzie się pierwszy raz od 18 lat

Władimir Putin raz do roku zwykł rozmawiać z wyborcami. „Maraton telefoniczny” to okazja dla „zwykłych Rosjan” do opowiedzenia o swoich codziennych problemach. Wydarzenie odbywało się cyklicznie od 2001 roku i do tej pory zostało odwołane tylko raz, w 2004. Natychmiast pojawiły się domysły, że decyzja może mieć związek z wojną w Ukrainie lub złym stanem zdrowia Putina.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że rozmowy prezydenta Rosji z obywatelami miały odbyć się podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, zaplanowanego na 15-18 czerwca. Powodów odwołania „maratonu” nie podano, podkreślając, że odbędzie się ono w późniejszym, nieokreślonym jeszcze terminie.

Putin nie porozmawia z Rosjanami. „Maraton telefoniczny” odwołany

Rosyjskie media podkreśliły, że w ciągu 21 lat do odwołania „bezpośredniej linii” doszło tylko raz. O przełożeniu terminu rozmów z obywatelami poinformował agencję TASS rzecznik Kremla Dmitrij Peskow. Wcześniej został zapytany, kiedy dojdzie do wydarzenia czy prezydent Rosji będzie rozmawiał z mieszkańcami i wojskowymi w ukraińskim Donbasie.

- Bezpośrednia linia nie może się odbyć w tym miesiącu. A zatem druga część również nie może się wydarzyć – stwierdził Pieskow. Włączenie mieszkańców okupowanych terenów ukraińskich miałoby sugerować, że Rosja uważa ich za swoich obywateli.

Pieskow dodał, że termin w jakim miałaby odbyć się przełożona „bezpośrednia linia” nie został jeszcze określony, ale trwają „rutynowe przygotowania” do jej przeprowadzenia.

„The Moscow Times” przypomniał, że inne regularnie odbywające się do tej pory wydarzenie, wystąpienie Putina przed Zgromadzeniem Federalnym, zostało przełożone z kwietnia na nieokreśloną jeszcze datę.

Decyzja o odwołaniu rozmów z Rosjanami ożywiła spekulacje dotyczące stanu zdrowia Putina. Jednym ze wskazywanych powodów jest choroba, która prezydent Rosji chce ukryć. Innym jest próba uniknięcia ryzyka zadania pytania o wojnie w Ukrainę i ponoszone tam przez Rosję straty.

RadioZET.pl/The Moscow Times/The Insider

Wojna w Ukrainie na żywo: