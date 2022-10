Putin ogłosi nowy etap wojny? Odbędzie się ważna narada na Kremlu

Władimir Putin w poniedziałkowym oświadczeniu stwierdził, że ataki na ukraińskie miasta to część "operacji specjalnej" (w ten sposób kremlowska propaganda nazywa inwazję na Ukrainę - red.). Dodał, że jest to odwet za "atak na Most Krymski".

W rosyjskich mediach spekuluje się, że prezydent Rosji może wkrótce zmienić status działań rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie. Rzecznik Kremla, cytowany przez portal Gazeta.ru, powiedział w poniedziałek, że na razie taka decyzja nie zapadła. O godz. 13:15 Putin ma wziąć udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Putin nie podjął jeszcze decyzji o zmianie statusu "operacji specjalnej"

Kijów nie potwierdził, by atak na Most Krymski został przeprowadzony przez ukraińskie wojsko lub służby specjalne.

W poniedziałek największe miasta w całej Ukrainie zostały zaatakowane przez rosyjskie pociski i drony kamikaze. Tylko w atakach w centrum Kijowa zginęło 5 osób, a 12 zostało rannych. Ten bilans w najbliższych godzinach może wzrosnąć Ataki odnotowano również w mieście Dnipro, Zaporożu, Lwowie i Charkowie.

Putin stwierdził, że przeprowadzono zmasowany atak z użyciem precyzyjnej broni dalekiego zasięgu na obiekty energetyczne, dowództwo wojskowe i łączność Ukrainy. Ukraińskie władze nazwały atak Rosji terroryzmem. Podano, że wojska Putina ostrzelały głównie cele cywilne. Rakiety spadły m.in. na zatłoczone ulice w centrum Kijowa w czasie, gdy ludzie jechali do pracy.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo. 10 października 2022

RadioZET.pl/Gazeta.Ru