Putin ogłosi powszechną mobilizację? Padła data. "Wypowie wojnę nazistom na świecie"

- Putin może ogłosić powszechną mobilizację 9 maja - uważa brytyjski minister obrony Ben Wallace. Również przedstawiciele ukraińskich władz nie wykluczają, że prezydent Rosji może się na to zdecydować.

Ben Wallace w wywiadzie udzielonym LBC Radio stwierdził, że Władimir Putin potrzebuje więcej "mięsa armatniego". - Myślę, że spróbuje odejść od „specjalnej operacji”. W ostatnim czasie przygotowywał grunt, aby w końcu powiedzieć: "patrzcie, teraz mamy wojnę z nazistami. Potrzebuję więcej ludzi, więcej mięsa armatniego" - uważa Wallace.

Minister stwierdził, że nie zdziwi się, jeśli Putin ogłosi w trakcie rosyjskiego święta, jakim jest dzień zwycięstwa 9 maja, powszechną mobilizację. Wallace zaznaczył jednak, że nie ma na ten temat żadnych informacji. - Prawdopodobnie w ten majowy dzień stwierdzi, że "jesteśmy w stanie wojny z nazistami na całym świecie i musimy masowo zmobilizować naród rosyjski" - uważa brytyjski minister obrony.

Wallace zarzucił Putinowi “żałosną próbę” ukrycia faktu, że jego generałowie “wysłali tysiące ludzi na śmierć, ponieważ są niekompetentni, a prezydent Rosji ma przerośnięte ego”. Dodał, że masowa mobilizacja rezerw to “przyznanie się do porażki”. Jak powiedział Wallace, Rosjanom nie powinno się pozwolić na okopanie w Ukrainie. - Będą próbowali to zrobić, jak pokazuje doświadczenie ostatnich ośmiu lat - stwierdził. Minister przewiduje też, że Rosjanie będą chwalić się zdobyciem Mariupola, który został niemal kompletnie zniszczony.

Według doradcy prezydenta Ukrainy Mychajło Podolaka mobilizacja zakończy się fiaskiem, bo Rosjanie kierują się “logiką korupcji”. "Dziś ludzie próbują zrozumieć możliwość mobilizacji w Rosji w kategoriach logiki wojskowej, ekonomicznej i politycznej. Ale musimy zrozumieć, że rosyjska machina państwowa myśli w nieco innych współrzędnych, mianowicie, zgodnie z logiką korupcji" - napisał w sobotę na Twitterze Podolak.



"Mobilizacja w Rosji to startup, szansa na wyciągnięcie ostatnich oszczędności od biednych. «Zapłać albo giń». Funkcjonariusze bezpieczeństwa zwolnią poborowych z wojska, a kierownictwo policji już oblicza swój procent. Pająki w słoiku przygotowują się do wzajemnego pożerania się" - dodał.

- To, czy prezydent Władimir Putin ogłosi powszechną mobilizację, będzie zależało od sytuacji we wschodniej strefie operacyjnej w Ukrainie - powiedział w sobotę rzecznik ukraińskiego resortu obrony Ołeksandr Motuzianyk, cytowany przez portal informacyjny RBK. Stwierdził, że powszechna mobilizacja może zostać ogłoszona, jeśli Rosjanie nie osiągną swoich celów.

