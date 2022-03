Putin otrzyma wsparcie 40 tys. bojowników. Nowe informacje ukraińskiego wywiadu

Wojna w Ukrainie trwa od trzech tygodni, a wojska rosyjskie utknęły na wszystkich frontach i nie potrafią zdobyć kluczowych z punktu widzenia dalszej operacji miast: Mariupola, Czernihowa, Charkowa czy Kijowa. W środę doradca ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko przekazał, że według szacunków miejscowa armia "zestrzeliła już jedną trzecią posiadanych przez Rosję samolotów". W walkach zginęło ok. 14 tys. żołnierzy najeźdźcy, a to zmusza Władimira Putina do szukania posiłków. Jeszcze niedawno zapewniał, że nie będzie powoływał rezerwistów, jednak z informacji przekazanych przez ukraiński wywiad wynika, że dyktator może liczyć na wsparcie z Syrii.

Dowództwo wojsk rosyjskich w bazie Hmeimim otrzymało polecenie wysyłania 300 najemników dziennie do Ukrainy. W najbliższym okresie ma się odbyć również wielka operacja przeniesienia sprzętu wojskowego z Syrii do Rosji i na Białoruś. Pomóc ma także Bashar al-Asad.

Ukraiński wywiad: Al-Asad pomoże Putinowi

Jak informuje wywiad, prezydent Syrii zobowiązał się do przeniesienia 40 tys. bojowników do Ukrainy. Według oficjalnej propagandy mieliby oni pełnić funkcje policyjne i nie brać udziału w walkach, jednak wśród potencjalnych najemników krążą plotki o możliwym zbrojnym udziale w agresji. To miało obniżyć "ducha walki". Negatywnie na morale wpłynąć miało ponadto przybycie rannych żołnierzy z frontu do bazy w Hmeimim.

"Syryjscy najemnicy postrzegają udział w wojnie po stronie rosyjskiej jako szansę na dalsze dezercje i nielegalną migrację do krajów Unii Europejskiej" - donosi ukraiński wywiad.

RadioZET.pl/Defence of Ukraine/Ukrinform