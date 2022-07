Rosja szuka wsparcia w wojnie w Ukrainie. Ukraiński serwis censor.net poinformował, że Iran wysłał partię dronów Shahed 129 przez Morze Kaspijskie do Rosji. Sam kontrakt jest owiany tajemnicą i brak informacji na temat ilości zamówionych bezzałogowców i wartości kontraktu.

- Najnowsza umowa dotycząca dronów wpisuje się w ramy wzmocnienia sojuszu Iran-Rosja jako przeciwwagi dla bloku państw pod przywództwem USA na Bliskim Wschodzie - powiedział w rozmowie z arabnews.com dr Mohammed Al-Sulami, założyciel International Institute for Iranian Studies.

Władimir Putin w ubiegłym tygodniu spotkał się w Teheranie z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim oraz ajatollahem Ali Chameneim. Następnie spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoaganem. Wtedy też świat obiegło nagranie, jak Putin musiał czekać ponad minutę na przyjście przywódcy Turcji.

Irański dron Shahed 129

Shahed 129 to dron irańskiej produkcji, który został pokazany światu w 2012 r. Długość jego kadłuba to ok. 8, a rozpiętość skrzydeł 16 m. Maszyna jest zdolna do przenoszenia ładunków o maksymalnej wadze 400 kg, z prędkością do 150 km/h w promieniu 200 km. Jej deklarowany, maksymalny zasięg to 1,7 tys. km. Dron może przebywać w powietrzu do 24 godz. Nie wiadomo, czy opisywane przez producentów parametry są zgodne z rzeczywistością. Maszyna nie była testowana w boju.

Wcześniej sprzedaży dronów Rosji odmówiła Turcja. Jak wyjaśnił szef firmy Baykar, Haluk Bayraktar, nie zamierza wspierać inwazji Rosji na Ukrainę.

ZOBACZ: Prezydent czy sułtan? "Erdoğan zrobi wszystko, żeby utrzymać się u władzy"

- Niczego nie przekazaliśmy i nigdy czegoś takiego nie zrobimy. Popieramy opór Ukrainy i jej walkę o wolność i suwerenność - mówił w rozmowie z CNN Haluk Bayraktar, szef firmy Baykar.

RadioZET.pl/Onet