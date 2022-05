Putin panicznie boi się o swoje życie. "Ukrywa się w bunkrze", "nosi rękawiczki"

O zamachach na życie Władimira Putina informował niedawno szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. W rozmowie z "Ukraińską Prawdą" powiedział, że "było już kilka zamachów" od czasu rozpoczęcia wojny. - Nie tak dawno był nawet zamach ze strony, jak to się mówi, przedstawicieli Kaukazu. To niepubliczna informacja. Całkowicie nieudany zamach, ale miał naprawdę miejsce... Było to około dwóch miesięcy temu - wyliczał.

Brytyjskie i niemieckie media piszą, że rosyjski przywódca funkcjonuje w nieustannym poczuciu zagrożenia życia i przejawia cechy paranoiczne. Według "The Telegraph", prezydentowi Rosji, który rzadko pokazuje się publicznie, bardzo często towarzyszą snajperzy. "Poza nielicznymi wystąpieniami publicznymi, Putin ukrywa się w odosobnionym bunkrze" – pisze z kolei "Bild".

Putin nosi specjalne rękawiczki, aby uniknąć trucizny

Niemiecki dziennik ustalił, że wszystkie posiłki, które mają trafić na stół Władimira Putina, są najpierw testowane przez specjalnych degustatorów. Ponadto niemal przez cały czas rosyjski dyktator nosi specjalne rękawiczki, które mają uchronić go przed ewentualnym kontaktem z trucizną.

"Nic dziwnego, Putin sam najlepiej zna swoją broń: przeciwnicy polityczni, tacy jak krytyk Kremla Aleksiej Nawalny, uwięziony obecnie w obozie, ledwo uniknął śmierci w wyniku ataku trucizną na zlecenie Kremla. Nawalny, który miał styczność z neurotoksyną Nowiczok w sierpniu 2020 roku, przez kilka tygodni po ataku musiał dochodzić do zdrowia w berlińskiej klinice Charité" - przypomina "Bild".

"Oprócz przeciwników, którzy próbują go zabić, Putin najwyraźniej zmaga się również z własnym zdrowiem. Jego dokumentacja medyczna jest utrzymywana w tajemnicy" - czytamy w niemieckim dzienniku.

"Przewrót pałacowy" na Kremlu? Putin ma wielu wrogów

Spekulacje o odejściu Władimira Putina krążą od początku rosyjskich niepowodzeń w wojnie przeciwko Ukrainie. Część obserwatorów zwraca uwagę na rzekome problemy zdrowotne rosyjskiego prezydenta, które w najbliższym czasie mogą oznaczać zmianę władzy na Kremlu. Portal Meduza pisze jednak o zbliżającym się "przewrocie pałacowym" w Moskwie, wynikającym z rosnącego niezadowolenia z rządów Putina wśród rosyjskich elit biznesowych i wojskowych.

Meduza przekonuje, że liczba zwolenników Putina wśród rosyjskich decydentów i ludzi wpływu maleje z każdym dniem. Prezydent Rosji miał narazić się zarówno zwolennikiem zakończenia wojny w Ukrainie jak i orędownikom kontynuowania działań zbrojnych. Najbliższe otoczenia Putina nie wie, jak zakończyć wojnę, aby "wyjść z niej z twarzą", nie tracąc poparcia wśród rosyjskiego społeczeństwa. Jeden z rozmówców portalu mówi wprost: "żyć tak, jak wcześniej już się nie da, a rozwijać się nie wolno".

RadioZET.pl/ Bild/ The Telegraph/ Meduza

