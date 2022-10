Putin podejmuje nadzwyczajne kroki. "To zmienia sytuację"

Władimir Putin ogłosił stan wojenny na terenach wschodniej Ukrainy, okupowanych przez Rosję. Zdaniem gen. Stanisława Kozieja "to zmienia sytuację". - To przede wszystkim ogromne obciążenia dla ludności ukraińskiej. [...] Trochę tak, jakby ich kompletnie ubezwłasnowolnić - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. Były szef BBN zaznaczył jednak, że decyzja rosyjskiego dyktatora jest dowodem na to, że jego dotychczasowa strategia się nie sprawdza.