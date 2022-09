Putin podpisał nową ustawę. Drakońskie kary za dezercję i poddanie się

Władimir Putin podpisał ustawę, która wprowadza duże zmiany do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Za dezercję będzie groziło nawet do 10 lat w kolonii karnej. Osoby, które dobrowolnie się poddadzą, również trafią do więzienia.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę z poprawkami do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. Nowe przepisy przewidują zaostrzenie kar za dezercję, a także karę pozbawienia wolności za dobrowolne poddanie się. Nowelizacja wprowadza także do kodeksu karnego pojęcia „mobilizacji”, „stanu wojennego” i „czasu wojny” - podała w sobotę agencja Ukrinform, powołując się na oficjalny komunikat Kremla.

Putin podpisał ustawę o zaostrzeniu kar za dezercję

Dezercja, czyli „dobrowolne opuszczenie jednostki” w okresie mobilizacji i stanu wojennego będzie karane surowiej niż dotychczas. Kary są stopniowane - do 5 lat pozbawienia wolności grozi żołnierzowi, jeżeli jego nieobecność w jednostce trwa od 2 do 10 dni. Jeśli żołnierza nie ma w jednostce od 10 dni do miesiąca - grozi mu do 7 lat więzienia. W przypadku nieobecności trwającej ponad miesiąc - nawet do 10 lat w kolonii karnej.

Odmowa udziału w działaniach wojennych jest zagrożona karą do trzech lat więzienia, a do 10 lat, jeśli taka odmowa spowodowała „poważne konsekwencje”. Za dobrowolne poddanie się grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wprowadzona zostaje również kara za niewypełnienie rozkazu dowódcy wydanego w czasie stanu wojennego, w czasie wojny lub w warunkach konfliktu zbrojnego lub prowadzenia działań zbrojnych, a także za odmowę udziału w działaniach wojennych lub zbrojnych (od dwóch do trzech lat więzienia).

Podwyższono też karę za grabież, za którą teraz grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Ustawa wprowadza również szereg artykułów przewidujących kary m.in. za niewykonanie nakazu obrony państwa.

Podpisana ustawa została przyjęta przez Dumę Państwową w trybie nadzwyczajnym 20 września, w przeddzień ogłoszenia mobilizacji w Rosji.

RadioZET.pl/Ukrinform/PAP