Putin pojawi się blisko Polski. Rzecznik Kremla podał termin i powód podróży

Władimir Putin uda się w podróż do Kaliningradu – poinformował w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podróż rosyjskiego przywódcy zaplanowano na 1 września. Tego dnia w Rosji z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego obchodzony jest "Dzień Wiedzy".

Dmitrij Pieskow podczas spotkania z dziennikarzami opowiedział o najbliższych planach Władimira Putina. – W tym tygodniu odbędzie się spotkanie z członkami rządu. W drugiej połowie tygodnia prezydent będzie w Kaliningradzie. Wyjazd zbiega się z "Dniem Wiedzy" 1 września, ale nie tylko. Poinformujemy was – przekazał rzecznik Kremla.

Władimir Putin odwiedzi Kaliningrad

Ostatni raz Putin odwiedził Obwód Kaliningradzki przed pandemią COVID-19 w październiku 2019 roku. Rosyjski przywódca spotkał się z mieszkańcami i odbył rozszerzone posiedzenie Prezydium Rady Państwa w sprawie "zadań podmiotów Federacji Rosyjskiej w zakresie ochrony zdrowia". Władimir Putin zwiedził także stocznię Jantar i rozmawiał z gubernatorem Antonem Alichanowem.

Pod koniec sierpnia amerykańska agencja Associated Press podała, że Rosja rozmieściła w Kaliningradzie swoje trzy najnowocześniejsze rakiety - pociski hipersoniczne Kindżał. Zostały one tam dostarczone przez myśliwce MiG-31, które według rosyjskiego resortu obrony mają być w stałej gotowości bojowej.

Kindżał ma zasięg do 2 tys. km i leci z 10-krotną szybkością dźwięku – jest zatem trudny do przechwycenia. Wojska rosyjskie użyły ostatnio tych rakiet na początku sierpnia w ataku na obwód winnicki w środkowej części Ukrainy.

– Działania NATO będą adekwatne do działań podejmowanych przez Federację Rosyjską w Obwodzie Kaliningradzkim. Gdyby nastąpiło jakiekolwiek zagrożenie to art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest możliwy do zrealizowania. Jesteśmy więc absolutnie zabezpieczeni, jeśli chodzi o wszelkie kwestie dotyczące zagrożeń dla Rzeczypospolitej – mówił w sierpniu wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

