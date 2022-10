Putin posunie się aż do tego? Jednoznaczne słowa generała

Wojna w Ukrainie nie będzie krótkotrwała, to nie jest wojna na rok czy dwa lata. Ona będzie bardzo długa i wyniszczająca - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Leon Komornicki. Zdaniem byłego zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Putin mści się za atak na Most Krymski, ostrzeliwując ukraińskie miasta. Zaznaczył jednak, że to mało prawdopodobne, by dyktator zdecydował się użyć broni atomowej.