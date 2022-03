Wiele wskazuje na to, że Moskwa przechodzi do realizacji alternatywnego planu - mówi w "Die Welt" amerykański analityk Dmitri Alperovitch, który już w grudniu przewidywał inwazję Rosji na Ukrainę. Jak dodaje, Putin najprawdopodobniej nadal będzie zdeterminowany, by osiągnąć swoje cele.