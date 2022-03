Putin przerzuca do Ukrainy żołnierzy z Gruzji. Zmienił strategię

Rosja dokonała „przesunięcie pewnej liczby żołnierzy” z terytorium Gruzji do Ukrainy – podało CNN, powołując się na informacje otrzymane z Pentagonu. Wcześniej Putin miał zlecić przeniesienie do Ukrainy sił z Górskiego Karabachu, o które toczy się konflikt między Azerbejdżanem a Armenią.

Wojna w Ukrainie miała według założeń Rosji skończyć się w dwa, trzy dni. Rosyjska telewizja miała już nawet zarezerwowany czas antenowy na orędzie Putina, który zamierzał ogłosić zbudowanie „nowego rosyjskiego świata”. Ukraina broni się już miesiąc, zadając agresorowi dotkliwe straty.

Putin miał z tego powodu przejść do realizowania „planu B”. Ponieważ brakuje mu żołnierzy, zaczął ściągać posiłki z Czeczenii i Syrii. Pentagon poinformował, że doszło do przeniesienia części sił z Gruzji, która była jedną z pierwszych ofiar imperialistycznych zapędów Rosji. Żołnierz mieli trafić do Donbasu. Przejęcie całkowitej kontroli nad tym obszarem ma być nowym celem strategicznym Putina.

Rosyjscy żołnierze z Gruzji przeniesieni do Ukrainy. Szansa na odbicie Osetii i Abchazji?

Wysokiej rangi przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony powiedział, że Stany Zjednoczone odnotowują "przesunięcie pewnej liczby żołnierzy". Pentagon nie może jednak określić, jaką liczbę żołnierzy Rosja przerzuciła do tej pory. Urzędnik ocenił, że Rosja koncentruje się teraz na działaniach w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

W 2008 roku Rosja zaatakowała Gruzję po uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych regionów: Abchazji i Osetii Południowej. CNN nie sprecyzowało, z jakich dokładnie terytoriów wycofano rosyjskie wojska.

Od 2008 roku Rosja utrzymuje w Osetii Południowej swą 4. bazę wojskową, rozmieszczoną w Cchinwali. W Abchazji jeszcze do 2008 roku utrzymywała niewielki kontyngent, a po wojnie z Gruzją utworzyła 7. bazę wojskową pod Gudautą. Liczebność sił w tej bazie ocenia się na kilka tysięcy żołnierzy.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Rosja zaczęła przenosić do Ukrainy także wojska rozjemcze utrzymujące pokój między Azerbejdżanem a Armenią, które walczyły o kontrolę nad Górskim Karabachem.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: