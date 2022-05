Putin przeszedł potajemnie operację. "Stworzono plan zastąpienia go sobowtórem"

Choroba Putina to temat, który coraz częściej pojawia się w mediach. W ostatnim czasie pisano m.in. o tym, że rosyjski prezydent może cierpieć na raka krwi. Wśród komentatorów pojawiają się głosy, że zły stan zdrowia lub nawet śmiertelna choroba stoją za decyzją o rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

La Stampa: Putin w nocy przeszedł operację

Są to jednak spekulacje, które nie zostały potwierdzone przez oficjalne źródła. Pojawiły się natomiast nowe doniesienia. Włoski dziennik La Stampa donosi, że Władimir Putin przeszedł operację, która została przeprowadzona w nocy, aby zapewnić maksymalną dyskrecję.



Ponadto dziennikarz, który podał tę informację, napisał, że w celu ukrycia nieobecności Putina i stworzenia wrażenia, że nadal kontroluje on sytuację w kraju, rosyjskie służby specjalne stworzyły plan jego zastąpienia przez sobowtóra przez co najmniej 10 dni. Ma on pokazywać się publicznie. Jak twierdzą cytowane źródła, rezultat operacji Putina będzie znany za pięć dni.

RadioZET.pl/PAP

