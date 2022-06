Putin przyjął zaproszenie na szczyt G20. Może dojść do spotkania z Zełenskim

Władimir Putin przyjął zaproszenie swojego indonezyjskiego odpowiednika Joko Widodo na szczyt G20, który odbędzie się na wyspie Bali w dniach 15-16 listopada 2022 roku – ogłosiły w poniedziałek władze na Kremlu. Obecnie nie jest jeszcze jasne, czy Putin pojawi się w Indonezji osobiście czy za pośrednictwem łącza wideo.

Putin weźmie udział w szczycie G20

Na szczyt państw grupy G20 zaproszony został również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski – mimo że Ukraina nie jest członkiem grupy. "Rozmawiałem z prezydentem Indonezji Joko Widodo. Podziękowałem za poparcie ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej, a w szczególności za jasne stanowisko w ONZ. Omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa żywnościowego. Doceniam zaproszenie na szczyt" – napisał na Twitterze.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie udzielonym w niedzielę wieczorem w programie "heute-journal" dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF opowiedziała się przeciwko bojkotowi jesiennego szczytu G20. – Jeśli prezydent Władimir Putin weźmie udział w szczycie G20 jesienią tego roku, to nie będzie żaden "business as usual" – mówiła von der Leyen przy okazji szczytu G7 w niemieckim Elmau.

– Ważne jest, aby powiedzieć mu prosto w twarz, co o nim myślimy i co sądzimy o tego rodzaju działaniach – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej i dodała, że G20 jest zbyt ważnym gremium, także dla krajów rozwijających się, by pozwolić Putinowi na "zepsucie go".

RadioZET.pl/Interfax/Politico