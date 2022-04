Putin reaguje na wyniki wyborów we Francji. Kreml wydał komunikat

Władimir Putin przesłał na ręce prezydenta Francji Emmanuela Macrona telegram gratulacyjny z okazji zwycięstwa w wyborach prezydenckich. "Szczerze życzę panu sukcesów w działalności państwowej, a także dobrego zdrowia i samopoczucia" – napisał Putin.

Wyniki wyborów prezydenckich we Francji

Prezydent Emmanuel Macron wygrał niedzielne wybory prezydenckie we Francji z wynikiem 58,54 proc. Na Marine Le Pen, kandydatkę Zjednoczenia Narodowego, zagłosowało 41,46 proc. – podało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Absencja wyborcza wyniosła 28,01 proc., co oznacza, że 13,6 mln Francuzów zarejestrowanych na listach wyborczych nie głosowało w tę niedzielę. Media we Francji przypominają, że jest to najwyższa absencja od 1969 roku. Nieco ponad dwa miliony osób poszło do urn, ale wrzuciło pustą kartę do głosowania (4,57 proc.).

Listy gratulacyjne dla Macrona przysłali również m.in. prezydent USA Joe Biden i przywódca Chin Xi Jinping. "Francja jest naszym najstarszym sojusznikiem i ważnym partnerem na arenie międzynarodowej" – napisał Biden. Xi Jinping podkreślił, że w czasie pierwszej pięcioletniej kadencji Macrona wszechstronne partnerstwo strategiczne Chin i Francji utrzymało "wysoki stopień rozwoju" pod kierunkiem obu przywódców.

RadioZET.pl/Interfax/PAP