Władimir Putin jest coraz bardziej rozgoryczony brakiem postępów rosyjskich wojsk w inwazji na Ukrainie. Amerykański Institute for the Study of War ujawnił, że prezydent Rosji najprawdopodobniej przeprowadza czystki w służbach specjalnych.

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego. Plany Rosjan zakładały zajęcie Kijowa w 2-3 dni i obalenie obecnego rządu. Zamiast szybkiej inwazji, Ukraińcy postawili twardy opór. Jak przekazał pracownik francuskiego wywiadu "Putin nie został poinformowany o rzeczywistych okolicznościach".

Kilka dni temu "The Times" ujawnił, że generał Siergiej Biesieda, szef wywiadu zagranicznego FSB razem ze swoim zastępcą Anatolim Boluchem trafili do aresztu domowego, co miało potwierdzić narastającą frustrację u Putina.

Władimir Osieczkin, rosyjski dysydent na uchodźstwie wstawił do sieci serię listów rzekomego informatora o pseudonimie "Wind of Change" Jego zdaniem Federalna Służba Bezpieczeństwa pracuje w poczuciu dużego strachu, ponieważ funkcjonariusze mieli zataić informację o możliwym oporze Ukraińców wobec rosyjskiej agresji.

Putin zaczął czystki w służbach wywiadowczych

Amerykański Institute for the Study of War uważa, że rozgoryczenie Władimira Putina rośnie każdego dnia, dlatego zdecydował się na przeprowadzenie czystek.

"Putin prawdopodobnie przeprowadza wewnętrzne czystki wśród swoich generałów i oficerów wywiadu. Robi to, aby zachować twarz po tym, jak nie uwzględnił ich ocen przy podejmowaniu decyzji przed inwazją, albo w odwecie za błędne informacje wywiadowcze, które – jak sądzi – zostały mu dostarczone" - czytamy w ocenie instytutu.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Rosyjskie służby zaliczyły ogromną wpadkę, uważając, że Zachód nie wprowadzi jednolitych i ostrych sankcji. W dodatku nie przewidziano zmiany po stronie niemieckiego rządu. "Moskwa początkowo zakładała również, że Paryż zachowa niemal neutralne stanowisko w przypadku interwencji w Ukrainie" - przekonuje Intelligence Online.

RadioZET.pl/dw.com