W Donbasie już rozpoczął się pierwszy etap ataku rosyjskich wojsk. Oczekiwane jest przybycie wzmocnienia dla rozpoczęcia drugiego etapu – oświadczył Ołeksij Arestowycz, cytowany w niedzielę przez agencję Unian.

Putin rozpoczął ofensywę w Donbasie

– Teraz wszyscy czekają na drugi eszelon. A drugi eszelon to: 10 batalionowych grup taktycznych, które dojeżdżają z Dalekiego Wschodu, [...] 5 armia, i ci, których wywieźli z północy u nas – od Kijowa, Czernihowa, do Sum – przekazał doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Według niego siły z Dalekiego Wschodu jeszcze nie osiągnęły pozycji do ataku, a żołnierze Władimira Putina wycofani z północy Ukrainy nie są jeszcze gotowi do ofensywy. Arestowycz zapowiadał wcześniej, że w najbliższych dwóch tygodniach w Donbasie dojdzie do ciężkich walk, które będą decydujące dla dalszej fazy wojny w Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP