Putin sięgnął po stalinowskie metody. Szokujące doniesienia wywiadu

Rosyjskie wojska w Ukrainie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać oddziały, których zadaniem jest strzelanie do własnych dezerterów oraz zmuszanie żołnierzy do prowadzenia ofensywy - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Ze względu na niskie morale i niechęć do walki siły rosyjskie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać «oddziały zaporowe» lub «jednostki blokujące». Jednostki te grożą strzelaniem do własnych wycofujących się żołnierzy w celu zmuszenia ich do ofensywy i były stosowane w poprzednich konfliktach przez siły rosyjskie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Rosjanie prawdopodobnie rozmieścili oddziały, które mają strzelać do dezerterów"

"W ostatnim czasie rosyjscy generałowie prawdopodobnie chcieli, aby dowódcy używali broni przeciwko dezerterom, w tym ewentualnie zezwalali na strzelanie w celu zabicia takich dezerterów po uprzednim ostrzeżeniu. Generałowie prawdopodobnie chcieli również, aby utrzymywać pozycje obronne do śmierci. Taktyka strzelania do dezerterów prawdopodobnie świadczy o niskiej jakości, niskim morale i niezdyscyplinowaniu sił rosyjskich" - dodano.

W piątek niezależne rosyjskie media podały, że w Rosji po zakończeniu jesiennego poboru spodziewana jest druga fala mobilizacji. "Niektórzy rosyjscy mężczyźni otrzymują wezwania do wojska już z terminami w 2023 roku" - pisze niezależny kanał na Telegramie "Możem Objasnit".

"Częściowa mobilizacja" wywołała w Rosji społeczne niezadowolenie. Z kraju wyjechały tysiące mężczyzn, którzy nie chcieli zostać wysłani na front.

