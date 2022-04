Putin szykuje odwet za poparcie Ukrainy? Może uderzyć w Stany Zjednoczone

Przedstawiciele amerykańskich władz uważają, że prezydent Rosji Władimir Putin może chcieć podjąć bardziej agresywne działania przeciwko USA za to, że poparły Ukrainę – donosi CNN. Źródła bliskie wywiadu, na które powołuje się stacja, mówią, że takim działaniem może być ingerencja w amerykańskie wybory.

Władimir Putin został nazwany przez prezydenta USA Joe Bidena rzeźnikiem i zbrodniarzem. O fatalnych stosunkach między Rosją a USA świadczą też wypowiedzi przedstawicieli Kremla. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow stwierdził w poniedziałek, że celem rosyjskiej “operacji militarnej” w Ukrainie jest położenie kresu całkowitej dominacji USA.

Źródła bliskie amerykańskiego wywiadu uważają, że Putin może próbować odwetu wobec USA za poparcie Waszyngtonu dla Ukrainy. Może to obejmować m.in. bezpośrednie ataki na systemy obsługujące wybory - podają źródła, na które powołuje się CNN.

CNN: Putin może spróbować ingerencji w wybory w USA

Chociaż nie ma dowodów, że Putin już podjął próbę ingerencji w nadchodzące wybory lub wspiera konkretnych kandydatów, wskazano, że istnieje takie zagrożenie. CNN zaznacza jednak, że system służący do rejestrowania i liczenia głosów nie jest łatwy do zhakowania, ponieważ jest zdecentralizowany i rozproszony. - Jeśli Putin poczuje się zapędzony w kozi róg, może użyć swoich sił cybernetycznych w dowolny sposób - powiedział rozmówca CNN. Dodał, że urzędnicy są w stanie podwyższonej gotowości.

Pracownicy administracji w Waszyngtonie uważają, że możliwe są pośrednie próby wywierania wpływu na Stany Zjednoczone. Takim działaniem może być wzbudzanie nieufności co do wyniku i podważanie legalności wyborów. Wskazano, że nawet jeśli próby hakerskie nie powiodłyby się, zwycięstwem dla Moskwy byłoby wywołanie niepewności u wyborców i chaosu.

Inne źródło zaznajomione z wywiadem stwierdziło, że „bezpośrednie zaatakowanie infrastruktury wyborczej” też jest jedną z opcji. Odzwierciedla to „zmianę Putina w skłonności do podejmowania ryzyka, jaką widzieliśmy podczas inwazji na Ukrainę”.

Associated Press poinformowała w sobotę, że Putin może wykorzystać wsparcie USA dla Ukrainy jako pretekst do ingerencji w amerykańskie wybory. Według innego urzędnika amerykańskiego zaznajomionego z tą informacją, w zeszłym tygodniu pracownicy wywiadu ostrzegli amerykańskie władze, że Putin może kalkulować przeprowadzenie operacji wymierzonej w USA. Według rozmówcy CNN jeśli Putin zdecydowałby się na nieprzyjazne działania poza Ukrainą, jedną z okazji mogą być wybory środka kadencji do Kongresu, które odbędą się w listopadzie.

Wybory nie są jedynym celem, jaki Rosja może obrać. Na potencjalny atak narażona jest też amerykańska infrastruktura krytyczna. Władze USA już ostrzegają przed tym operatorów z sektora prywatnego i właścicieli firm.

- Wszystkie firmy, wszyscy właściciele infrastruktury krytycznej i operatorzy muszą brać pod uwagę, że Rosjanie myślą o cybernetycznych atakach i przygotowują zdolności do ich przeprowadzenia. Mówił o tym prezydent (Joe Biden - red.) - powiedziała pod koniec marca w rozmowie z CNN Jen Easterly, dyrektorka Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury USA (CISA).

