Putin tworzy "komanda śmierci". Wstrząsające doniesienia ukraińskiego wywiadu

Wojna w Ukrainie jest niezwykle kosztowna dla Rosji. Ukraińcy każdego dnia zabijają wojsko nieprzyjaciela, niszcząc czołgi i samoloty, a także skutecznie odcinają rosyjską armię od zaopatrzenia. Dodatkowo Ukraina świetnie radzi sobie w wojnie informacyjnej, w której ma olbrzymią przewagę.

Już kilka razy w mediach publikowano rozmowy lub wiadomości rosyjskich żołnierzy do bliskich, którzy byli zaskoczeni postawą obrońców, przez co często tracili ochotę do walki. We wtorek w okolicy Sum aż 300 Rosjan "odmówiło wykonania rozkazów prowadzenia walki" i opuściło teren. Wszystkie te sytuacje, wywołują frustrację u Władimira Putina. Prezydent Rosji zdołał już wysłać kilku dowódców do aresztu domowego, ale teraz zamierza ukarać samych żołnierzy.

Władimir Putin wściekły. Jeniec ujawnił bezwzględny plan

"Jednostki otrzymują rozkaz strzelania do żołnierzy próbujących uciec przed wojną w Ukrainie" - podaje serwis "Daily Mail", cytując ukraiński wywiad.

Poza strzelaniem do swoich żołnierzy 69-latek miał podjąć decyzję o utworzeniu plutonów egzekucyjnych, których jedynym celem byłoby mordowanie swojego wojska. Informację uzyskała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy od jednego z jeńców.

- Uświadomiono nam, że nie wrócimy, bo za nami są oddziały, które zabijają dezerterów, próbujących wrócić do domu - ujawnił.

Putin tworzy plutony egzekucyjne

"Putin nie wierzy we własną armię i ucieka się do stalinowskich represji. Nie uchroni go to jednak przed zamieszkami, które już zaczęły się pojawiać wśród rosyjskich wojskowych. Opowiadają o tym więźniowie podczas przesłuchań przez SBU. Twierdzą oni, że dowództwo armii wznowiło praktykę >>plutonów egzekucyjnych<< - oddziałów, które podążają za głównymi siłami rosyjskimi i zabijają tych, którzy chcą uciec" - czytamy w oświadczeniu SBU na Telegramie.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

W środę Siły Zbrojne Ukrainy przekazały, że ukraińscy żołnierze na określonych terenach prowadzą operację stabilizacyjną, powstrzymując natarcie wroga. W komunikacie zaznaczono, że w pewnych kierunkach udało im się zmusić wroga do odwrotu.

RadioZET.pl