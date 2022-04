Putin dowiedział się o wybuchu w Biełgorodzie. Kreml ostrzega: To nie sprzyja negocjacjom

Wojna w Ukrainie trwa od ponad miesiąca. W piątek rano doszło do potężnego pożaru w magazynach ropy w rosyjskim Biełgorodzie, który położony jest niedaleko od granicy z Ukrainą. Z początku Rosjanie podawali, że za ostrzałem stoją Ukraińcy, a dziennikarze "Bilda" uważali, że to rosyjska prowokacja pod fałszywą flagą. Głos w sprawie zabrały również Siły Zbrojne Ukrainy, które opublikowały w sieci nagranie z wymownym wpisem.

- Władimir Putin został poinformowany o pożarze w bazie ropy naftowej w Biełgorodzie, podejmowane są działania mające na celu zapewnienie nieprzerwanych dostaw paliwa do regionu - poinformował rzecznik prezydenta Rosji.

Putin dowiedział się o pożarze składu ropy w Biełgorodzie

Jednocześnie rzecznik Kremla ujawnił, że "zostały podjęte odpowiednie kroki, aby zreorganizować łańcuchy dostaw paliwa, tak aby to, co się stało, nie wpłynęło na poziom dostępności wszystkich niezbędnych rodzajów paliwa".

Pieskow zapytany o to, czy wydarzenia w Biełgorodzie mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu w Ukrainie, odparł, że "nie jest to coś, co może być postrzegane jako stwarzanie dogodnych warunków do kontynuowania negocjacji". Na koniec nie chciał oceniać, czy ataku dokonali Ukraińcy. - Dokonywanie takich ocen nie należy do administracji prezydenta - zakończył.

RadioZET.pl