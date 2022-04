Putin wydał zaskakujący rozkaz. Pieskow mówi o "powrocie do pokojowego życia"

Władimir Putin nakazał przerwać szturm na zakłady Azowstal w Mariupolu, w których bronią się ukraińscy żołnierze. Rosyjski prezydent polecił ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu, żeby ustanowić tam blokadę. - Zablokujecie ten teren tak, żeby mucha nie przeleciała - powiedział w świetle kamer na Kremlu.

Dmitrij Pieskow zapewnił, że decyzja Putina nie oznacza zmiany planów. - Specjalna operacja przebiega zgodnie z planem. Mariupol, który stał się miejscem koncentracji nacjonalistycznych formacji, został wyzwolony - mówił rzecznik Kremla. W czwartek minister obrony Rosji stwierdził, że rosyjskie wojska zdobyły miasto.

Pieskow o rozkazie Putina ws. Azowstalu: Plan bez zmian

- Minister obrony ogłosił, że jest możliwy powrót do pokojowego życia, powrót mieszkańców. Jeśli chodzi o Azowstal, to jest to oddzielny obiekt, gdzie pozostaje grupa ukraińskich nacjonalistów - powiedział Pieskow.

Ponad 2 tys. żołnierzy wciąż broni się na terenie zakładu. Ukraińskie wojsko alarmuje, że schronili się tam również cywile. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała w czwartek Rosję do pilnego zapewnienia korytarza humanitarnego w celu ewakuacji ludności cywilnej z kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu.

"Żądamy od Rosjan pilnego korytarza humanitarnego z kombinatu Azowstal w Mariupolu! Znajduje się tam teraz blisko 1000 cywilów i 500 rannych wojskowych. Trzeba ich dzisiaj wyciągnąć z Azowstalu" - napisała Wereszczuk na swoim Facebooku.

