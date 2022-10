Kuriozalne przemówienie Putina. Zaatakował Ukrainę i Zachód

Rosja w środę przeprowadziła ćwiczenia zmasowanego ataku nuklearnego w odpowiedzi na atak nuklearny wroga - oświadczył minister obrony Siergiej Szojgu. Później Władimir Putin wygłosił przemówienie na posiedzeniu Rady Szefów Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadów Wspólnoty Niepodległych Państw. Wygłosił szereg twierdzeń, które były już wielokrotnie obalane jako nieprawdziwe przez Ukrainę i społeczność międzynarodową.

Prezydent Rosji uważa, że Ukraina “stała się instrumentem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i faktycznie straciła suwerenność”. - Jest amerykańskim taranem przeciwko Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw - mówił Putin, cytowany przez agencję TASS.

Przemówienie Putina. Znów mówił o "eksperymentach biologicznych" w Ukrainie

Gospodarz Kremla stwierdził też, że “Stany Zjednoczone pompują broń do Ukrainy, mimo że władze tego kraju zamierzają pozyskać broń jądrową”. Dodał, że “Moskwa jest świadoma planów Kijowa użycia «brudnej bomby»” i ostrzegł przed dostarczaniem ukraińskiemu wojsku precyzyjnej broni, ponieważ “istnieje niebezpieczeństwo, że wpadnie w ręce przestępców”.

- Przykład Kijowa wyraźnie pokazuje prawdziwy stosunek Stanów Zjednoczonych do swoich satelitów. Terytorium Ukrainy zamieniono w poligon doświadczalny wojskowych eksperymentów biologicznych - mówił Putin.

Według rosyjskiego prezydenta potencjał wybuchu konfliktu na całym świecie i w regionie WNP pozostaje bardzo wysoki. - Pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa zbiorowego, przede wszystkim w wyniku gwałtownego zaostrzenia globalnej konfrontacji geopolitycznej - stwierdził.

Putin dodał, że nie kończą się próby realizacji scenariuszy „kolorowych rewolucji” w krajach WNP i rozpalania konfliktów zbrojnych zagrażających bezpieczeństwu wszystkich członków organizacji. - Taktyka szantażu, presji i zastraszania jest od dawna stosowana przez niektóre kraje praktycznie w całej Wspólnocie - stwierdził.

Siergiej Szojgu rozmawiał w niedzielę z ministrami obrony Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Turcji. Szef rosyjskiego resortu obrony miał powiedzieć, że Ukraina rzekomo mogłaby przygotować prowokację z użyciem tzw. brudnej bomby. Przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii i Ukrainy "kategorycznie odrzucili i potępili fałszywe oskarżenia Szojgu", a szef Pentagonu po rozmowie z Szojgu rozmawiał z brytyjskim ministrem Benem Wallace’m.

Według amerykańskiego think tanku działania Szojgu to kolejny etap trwającej od dawna rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. W ocenie analityków ISW Kreml nie zamierza najpewniej zastosować "brudnej bomby", a słowa Szojgu nie oznaczają przygotowywania się Rosji do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie.

RadioZET.pl/TASS/PAP