Putin wypowie wojnę "światowym nazistom”. Polityk wskazał kluczową datę

Trwająca od ponad dwóch miesięcy wojna w Ukrainie nie przynosi Rosjanom takich sukcesów, jakie prognozowali. Analitycy zakładali, że Władimir Putin będzie dążył do zakończenia wojny przed 9 maja. To wtedy Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa w wojnie ZSRR z nazistowskimi Niemcami. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zostały niespełna dwa tygodnie, taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Według Bena Wallace'a, brytyjskiego szefa MON, Putin może wykorzystać tę okazję do wypowiedzenia nowej wojny - przeciw "nazistom z całego świata".

Putin szykuje się do nowej wojny. "Potrzebuje więcej rosyjskiego mięsa armatniego"

- Nie zdziwiłbym się [...], jeśli w ten majowy dzień ogłosi, że jesteśmy w stanie wojny ze światowymi nazistami i musimy masowo zmobilizować naród rosyjski - powiedział w piątek w brytyjskim radiu LBC.

Polityk zapytany, jak jego zdaniem Putin odniesie się do wojny na Ukrainie podczas corocznej parady, odpowiedział, że w wielu oświadczeniach gospodarz Kremla mówił, że "naziści są wszędzie, nie tylko w Ukrainie" i że "NATO jest pełne nazistów". Wspominał także o deklaracji Moskwy, że Sojusz dostarczając broń Ukraińcom, prowadzi "wojnę zastępczą".

Polityk podkreślił, że rosyjski przywódca może teraz odejść od nazywania inwazji w Ukrainie "specjalną operacją". - [...] Przygotowuje grunt pod to, żeby powiedzieć: „patrzcie, to teraz jest wojna z nazistami, a to, czego potrzebuję, to więcej ludzi. Potrzebuję więcej rosyjskiego mięsa armatniego - dodał. I ocenił, że masowa mobilizacja rosyjskich rezerw byłaby „przyznaniem się do porażki”.

Ben Wallace odniósł się także do gróźb użycia broni jądrowej przez Kreml. Putin, przemawiając w Petersburgu, powiedział, że jego odpowiedź wobec każdego, kto "stwarza zagrożenie" Rosji, będzie „błyskawiczna”. W telewizyjnym wystąpieniu z kolei przywódca Rosji zagroził krajom zachodnim, chwaląc się jednocześnie zakończonym sukcesem testem rakiety Sarmat RS-28. Jak podkreślił, nowoczesna broń sprawi, że państwa, które chcą zagrozić Rosji, "zastanowią się dwa razy".

Brytyjski minister obrony oświadczył, że słowa Putina nie są w stanie go zdenerwować. - Razem z 30 narodami jesteśmy częścią partnerstwa NATO. Nie boję się Putina i myślę, że powinniśmy być bardzo wdzięczni, że w tym kraju mamy silne siły zbrojne i nuklearny środek odstraszający - mówił brytyjski polityk w wywiadzie dla LBC.

RadioZET.pl/LBC/Daily Mail

WOJNA W UKRAINIE. RELACJA NA ŻYWO