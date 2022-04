Putin wysłał dowódcę sił zbrojnych Rosji na wschodni front. "Raczej nie w nagrodę"

Generał Walerij Gierasimow został wysłany na front we wschodniej Ukrainie - podały Ukraińskie media. Według ekspertów ds. wojskowości może być to kara za dotychczasowe niepowodzenia w wojnie z Ukrainą.

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał Walerij Gierasimow przyjechał do okupowanego miasta Izium we wschodniej Ukrainie - podają ukraińskie media. Według tych doniesień rosyjski dowódca ma osobiście poprowadzić ofensywę w Donbasie.

Izium leży na drodze z Charkowa do Doniecka i Ługańska. Miasto jest nazywane “bramą do Donbasu”. To stamtąd prowadzone jest jedno z głównych uderzeń na obrońców wschodniej Ukrainy. Jak podają ukraińskie źródła wojskowe, Gierasimow ma stamtąd pokierować ofensywą. Będzie dowodził zarówno na szczeblu operacyjnym, jak i taktycznym.

Putin wysłał Gierasimowa na front

Według ukraińskiego portalu Defence Express Gierasimow ma osiągnąć “szybki sukces”, by 9 maja na paradzie z okazji dnia zwycięstwa nad nazizmem Władimir Putin miał się czym pochwalić przed narodem. Natomiast niemiecki Bild podaje, że tego dnia ma zostać ogłoszone zwycięstwo Rosji nad Ukrainą.

Według ekspertów, z którymi rozmawiała Wirtualna Polska, Putin wysłał Gierasimowa nie w nagrodę. Prezydent Rosji raczej chciał go ukarać za dotychczasowe niepowodzenia w wojnie. - Z perspektywy rosyjskiego dyktatora to "normalna zagrywka". "Narozrabiałeś? To idź się teraz sprawdź na froncie" - powiedział WP.pl generał Bolesław Balcerowicz.

Z kolei inny rozmówca portalu Juliusz Sabak, specjalista ds. wojskowych i lotniczych portalu Defence24.pl uważa, że Putin chce się pozbyć Gierasimowa. - Wysłanie Gierasimowa do Donbasu może być pomysłem, żeby się go ostatecznie pozbyć i osłabić ministra obrony narodowej Siergieja Szojgu. Putin musi na kogoś zrzucić odpowiedzialność za brak sukcesów na wojnie w Ukrainie - uważa ekspert Defence24.pl.

Gierasimow to jeden z najważniejszych ludzi Putina i autor nowej doktryny Kremla w polityce zagranicznej. Przewiduje ona, że Moskwa może osiągać swoje cele destabilizując inne kraje i prowadzić działania hybrydowe. Gierasimow przejął stanowisko szefa sił zbrojnych Rosji w 2012 roku, gdy Putin pozbył się jednego z reformatorów rosyjskiej armii Anatolija Serdiukowa. W latach 2009-2012 Gierasimow był odpowiedzialny za kierowanie paradami wojskowymi w Moskwie z okazji dnia zwycięstwa.

