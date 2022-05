Putin wyśle do Europy armię szpiegów? Podejrzany ruch rosyjskiego MSZ

MSZ w Moskwie zażądało 174 tys. nowych paszportów dyplomatycznych. Jak pisze Mail Online, ma to pomóc ominąć sankcje przedstawicielom reżimu Władimira Putina, ich małżonkom oraz szpiegom i umożliwić zinfiltrowanie krajów Zachodu.

Po inwazji na Ukrainę Unia Europejska, USA, Australia, Japonia, Kanada oraz inne sprzymierzone państwa nałożyły na Rosję kilka pakietów ostrych sankcji. Przedstawiciele rosyjskich elit zostali odcięci od świata Zachodu. Wyjątkiem są pracownicy służby dyplomatycznej, by kanały komunikacji między Moskwą a innymi stolicami pozostały otwarte. Według ustaleń opozycyjnych mediów w Rosji, na które powołuje się Mail Online, Kreml zamierza skorzystać z uchylonej furtki.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Moskwie nagle zażądało szybkiego wydrukowania prawie 175 tys. paszportów dyplomatycznych za równowartość 3,3 miliona funtów - podaje Mail Online. Wywołało to spekulacje ponieważ w resorcie Siergieja Ławrowa pracuje 15 tys. osób, z których tylko co trzeci pracownik ma status dyplomaty.

Resort Ławrowa zażądał 175 tys. nowych paszportów dyplomatycznych

Opozycyjne media SOTA wskazały jednak, że agenci Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - która zastąpiła KGB - także kwalifikują się do statusu dyplomatycznego podczas misji zagranicznych zgodnie z rosyjskim prawem. Stąd podejrzenie, że jest to sposób na ominięcie sankcji i wysłanie do państw Zachodu szpiegów. Paszporty mogą otrzymać także funkcjonariusze Federalnej Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej (FSO), która zapewnia bezpieczeństwo Putinowi i innym urzędnikom zajmującym wysokie stanowiska.

Deputowani Dumy Państwowej, sędziowie i prokuratorzy również mogą ubiegać się o paszporty dyplomatyczne. Wniosek o wydanie takiego dokumentu mogą złożyć również ich małżonkowie, a także tysiące urzędników administracji publicznej. Według mediów nowe zarządzenie rosyjskiego MSZ ma umożliwić rosyjskim elitom ominięcie sankcji.

RadioZET.pl/Mail Online

