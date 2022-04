Putin zaatakuje Szwecję i Finlandię? “To słaby punkt, a Putin lubi to wykorzystywać”

- Możliwe, że Putin będzie chciał atakować, dezorganizować Szwecję, Finlandię, które nie należą do NATO - stwierdził w programie Gość Radia ZET gen. Jarosław Stróżyk. Były wiceszef wywiadu NATO mówił też o tym, czy zagrożona jest Polska.

Gen. Jarosław Stróżyk został zapytany na antenie Radia ZET o słowa doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Rosja może uderzyć na kraje NATO, a "pierwsza w kolejności będzie Polska". - Wszystko jest możliwe. Doradca prezydenta Zełenskiego stara się rozszerzać ten strach, ale on i tak jest duży, również w Polsce, choć już trochę się przyzwyczailiśmy - odpowiedział były wiceszef wywiadu NATO.

Stróżyk dodał, że przywyknięcie do wojny jest "dobre i złe". - Nie powinniśmy się nadmiernie bać, bo tego chce Putin, ale czy Putin zaatakuje Polskę? Ja się nie podejmę takiej oceny. Wszystko jest możliwe po 24 lutego - stwierdził.

Gen. Stróżyk: Putin może atakować, dezorganizować Szwecję i Finlandię

Według gen. Stróżyka możliwe jest, że "Putin będzie chciał atakować, dezorganizować Szwecję, Finlandię", które nie należą do NATO. - Te państwa nie mają wciąż gwarancji natowskich. Być może (Putin – red.) zechciałby sprawdzić w limitowany sposób takie gwarancje unijne czy gwarancje zachodu wobec tych dwóch państw demokratycznych - przewiduje Gość Radia ZET.

W ocenie gen. Stróżyka to dlatego Szwecja i Finlandia rozważają przystąpienie do Sojuszu. - Bo to jest ten słaby punkt, a Putin lubi wykorzystywać słabe punkty - uważa były wiceszef wywiadu NATO.

Gość Radia ZET zaznaczył, że na obecnym etapie "Polska zdała egzamin". - Całe społeczeństwo zdało egzamin, społeczność międzynarodowa zdała egzamin we wzmacnianiu Polski, Słowacji w systemie obronnym. Wysyłani są kolejni żołnierze i sprzęt - wymieniał gen. Stróżyk. - Moim zdaniem Putin na tym etapie nie odważyłby się na atakowanie Polski, ale po 24 lutego wszystko jest możliwe - podsumował były wiceszef wywiadu NATO.

