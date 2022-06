Putin zagraża całemu światu. "Stoimy w obliczu trzeciej wojny światowej"

Wojna w Ukrainie – według Julii Tymoszenko – nie jest konfliktem między jej krajem a Rosją, ale walką całego wolnego świata z Putinem. – Cały świat stoi w obliczu trzeciej wojny światowej. Walczymy w tej wojnie i jesteśmy gotowi zakończyć ją na naszym terytorium, jeśli otrzymamy w tym pomoc – ostrzegła była premier Ukrainy.

"Putin chce zniszczyć całą Ukrainę"

Po ponad czterech miesiącach od rozpoczęcia rosyjskiej agresji w Ukrainie Tymoszenko nie widzi obecnie szans na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. – Jest dla nas tylko jedna droga. Zwycięstwo na polu bitwy – oceniła.

Była szefowa ukraińskiego rządu zapewniła, że jej kraj nigdy nie zgodzi się na rosyjską propozycję aneksji okupowanych terytoriów i rozwiązania armii Ukrainy. – Chcą, żebyśmy pogrzebali naszą kulturę. Każdego dnia ginie wielu Ukraińców. Nigdy tego nie wybaczymy i nigdy nie zapomnimy – powiedziała Tymoszenko. – Putin chce zniszczyć całą Ukrainę i zabić cały naród ukraiński – dodała.

Miedwiediew grozi trzecią wojna światową

Były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew, który obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji, w przeddzień szczytu NATO w Madrycie zagroził światu. – Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do trzeciej wojny światowej i kompletnej katastrofy – powiedział.

Miedwiediew powiedział również, że jeśli Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, Rosja wzmocni swoje granice i będzie "gotowa do działań odwetowych", co może obejmować perspektywę zainstalowania pocisków Iskander u granic tych krajów.

RadioZET.pl/PAP