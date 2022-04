Do czego posunie się Putin? "On wierzy, że wygra tę wojnę"

Putin wierzy, że wygra tę wojnę. Nie wiem, czy posunie się do użycia broni atomowej, ale on wie, że może nią grozić światu - powiedział w NBC kanclerz Austrii Karl Nehammer po spotkaniu z Władimirem Putinem w Moskwie.

Ta inicjatywa spotkała się z ostrą krytyką opinii międzynarodowej. Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w poniedziałek w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Mówił, że chce "spojrzeć mu w oczy i skonfrontować go z tym, co widział" w Ukrainie. Było to pierwsze spotkanie Zachodu z Putinem od 24 lutego, gdy rozpoczęła się brutalna inwazja Rosji na Ukrainę.

"Putin wie, że może grozić bronią atomową"

W wywiadzie dla amerykańskiej NBC przyznał po tej - jak opisał - "szczerej, ale twardej" rozmowie, że Putin "wierzy, iż wygrywa tę wojnę". Jego zdaniem Putin "żyje w swoim świecie, ale wie, co się teraz dzieje w Ukrainie". - On myśli, że ta wojna jest potrzebna dla gwarancji bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nie ufa społeczności międzynarodowej. Obwinia Ukraińców za ludobójstwo w Donbasie - dodał Nehammer.

Pytany, czy uważa, że Putin jest zdolny do użycia broni atomowej, odpowiedział: "to trudne pytanie". - Putin wie, że ma taką broń i nie wiem, czy jej użyje, ale on ma świadomość tego, że może grozić nią światu – powiedział Nehammer.

Do komentowanej od początku wojny kwestii użycia broni atomowej przez Rosję odniósł się też w sobotę Wołodymyr Zełenski. - Wszystkie kraje świata powinny być zaniepokojone możliwością użycia broni jądrowej przez Rosję - mówił prezydent Ukrainy w wywiadzie dla CNN. - Myślę, że nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy być gotowi. Ale to nie tylko kwestia Ukrainy, ale całego świata - dodał. Zełenski odniósł się w ten sposób do słów dyrektora CIA Billa Burnsa, który w czwartkowym przemówieniu na uczelni Georgia Tech stwierdził, że nie można lekceważyć potencjalnego użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej.

