Putin zdecyduje się na atak nuklearny? "To będzie skutkowało odpowiedzią NATO"

Rosjanie posiadają broń jądrową, mówią, że jej użyją, ale wcale się do tego nie rwą. To jest przekroczenie Rubikonu. Raczej Putin nie będzie skory do tego typu posunięcia. Jesteśmy pod parasolem nuklearnym USA – powiedział Wirtualnej Polsce płk Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu.

Rosja grozi użyciem broni nuklearnej po serii klęsk w Ukrainie oraz po tym, jak przytłaczająca większość państw odmawia uznania aneksji czterech okupowanych ukraińskich obwodów. W czasie trwającej wojny Władimir Putin zatwierdził aneksje po pseudoreferendach.

Rosja konsekwentnie odgraża się światu użyciem najgroźniejszej z broni, ale – zdaniem pułkownika Andrzeja Derlatki – Kreml chce jak najdłużej korzystać z takiego "straszaka".

To byłby atak na NATO. "Rosjanie zdają sobie z tego sprawę"

- Broń atomowa jest najlepsza, kiedy się jej nie używa. Służy do straszenia przeciwnika i społeczeństw. I taką taktykę stosują Rosjanie. Mówią, że jej użyją, ale wcale się do tego nie rwą. To nie jest tak, że można tej broni używać jak szabelki – powiedział w WP.pl płk Derlatka.

Jak dodał, Rosjanie zdają sobie sprawę, że po przekroczeniu tej granicy ci, którzy "jeszcze ich wspierają albo są neutralni, odwrócą się albo zostaną do tego zmuszeni przez Zachód".

- Gdyby Putin zdecydował o przekroczeniu Rubikonu, (to) raczej uderzy w linie i centra logistyczne, które są w zachodniej Ukrainie w rejonie Lwowa. Wiadomo, że przez ten obszar przechodzi gros pomocy militarnej i innej. Róża wiatrów jest taka, że mogą wiać wiatry na Podkarpacie i opad radioaktywny będzie również odczuwalny w Polsce – ocenił rozmówca WP.pl.

Jednak oznaczałoby to w praktyce atak nuklearny na państwo NATO-wskie. - I to będzie skutkowało odpowiedzią ze strony NATO. Raczej Putin nie będzie skory do tego typu posunięcia. Jesteśmy pod parasolem nuklearnym Stanów Zjednoczonych – ocenił płk Derlatka.

Pułkownik stwierdził, że na Putinie nie robią wrażenia zwrotne groźby USA, takie jak b. szefa CIA gen. Petreausa, który stwierdził, że Amerykanie odpowiedzą na użycie bomby atomowej przez Rosję poprzez zniszczenie jej konwencjonalnych wojsk użytych do inwazji na Ukrainę, w tym Floty Czarnomorskiej.

